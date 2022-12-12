Кремль слишком оптимистично оценил свои доходы в 2023 году – британская разведка

Российские власти выделили на военную сферу около трети всего бюджета страны Фото: wikipedia.org

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о федеральном бюджете. В нем предусматривается направление 9 трлн руб. ($143 млрд) на армию и силовые структуры, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Эта сумма превышает 30% всего российского бюджета, говорится в сводке

"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в ожиданиях доходов и расходов в 2023 году. Поэтому возможно, что необходимость тратиться на ведение войны начнет давить на другие части российского бюджета", – отмечает британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/rcawU7e3qT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 11, 2022