Кремль слишком оптимистично оценил свои доходы в 2023 году – британская разведка

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о федеральном бюджете. В нем предусматривается направление 9 трлн руб. ($143 млрд) на армию и силовые структуры, что существенно больше, чем в предыдущие годы. Эта сумма превышает 30% всего российского бюджета, говорится в сводке
"Утвержденный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в ожиданиях доходов и расходов в 2023 году. Поэтому возможно, что необходимость тратиться на ведение войны начнет давить на другие части российского бюджета", – отмечает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 11, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GQkyvi03uo
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/rcawU7e3qT
По состоянию на 11 декабря силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали уже 94 140 российских военных, из них 380 – за последние сутки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.