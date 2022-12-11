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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Западе опасаются, что деоккупация Крыма Украиной спровоцирует Путина на ядерную войну – СМИ

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Украина настроена вернуть оккупированный Россией Крым
Украина настроена вернуть оккупированный Россией Крым
Фото: pixabay.com

Запад, поддерживая Украину, опасается, что любая попытка деоккупировать Крым может спровоцировать президента России Владимира Путина на решительные действия, вплоть до применения ядерной бомбы. Об этом пишет The Washington Post 10 декабря.

Некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны. Украинцы отвергают эту идею, а россияне говорят, что не уступят то, что уже принадлежит им.

"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, так что борьба за полуостров вряд разрешится без дальнейшего кровопролития", – пишет издание.

Украина разрабатывает подробные планы реинтеграции Крыма, включая высылку тысяч российских граждан, переехавших туда после 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что только возвращение Крыма завершит войну, и Украина победит своих российских захватчиков.

При этом для Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое рухнет, если он потеряет полуостров. Он дал понять, что любые попытки Украины вернуть себе Крым перейдут красную черту, пишет The Washington Post.

Отказ любой из сторон отступить угрожает превратить войну в многолетний конфликт, очень похожий на территориальное противостояние из-за Западного берега и сектора Газа, Нагорного Карабаха или Курдистана, заявляет издание.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, деоккупация
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