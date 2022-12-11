На Западе опасаются, что деоккупация Крыма Украиной спровоцирует Путина на ядерную войну – СМИ

Некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны. Украинцы отвергают эту идею, а россияне говорят, что не уступят то, что уже принадлежит им.

"Непоколебимость притязаний на Крым иллюстрирует неразрешимость конфликта, так что борьба за полуостров вряд разрешится без дальнейшего кровопролития", – пишет издание.

Украина разрабатывает подробные планы реинтеграции Крыма, включая высылку тысяч российских граждан, переехавших туда после 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что только возвращение Крыма завершит войну, и Украина победит своих российских захватчиков.

При этом для Путина аннексия Крыма стала опорой его наследия, которое рухнет, если он потеряет полуостров. Он дал понять, что любые попытки Украины вернуть себе Крым перейдут красную черту, пишет The Washington Post.

Отказ любой из сторон отступить угрожает превратить войну в многолетний конфликт, очень похожий на территориальное противостояние из-за Западного берега и сектора Газа, Нагорного Карабаха или Курдистана, заявляет издание.