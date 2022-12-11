Крымские партизаны взяли на себя ответственность за пожар в казарме армии РФ

"База мобилизованных армии РФ в пгт Советское в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали, как по нотам. Мы долго работали над этим "проектом", и конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию РФ изнутри", – говорится в сообщении.
Авторы поста сообщили, что в результате пожара есть жертвы, и пообещали скоро опубликовать больше информации.
29 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Советском разместили более 600 российских оккупантов, большинство – из Якутии. "В местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – отметил он.
10 декабря Telegram-каналы сообщили, что рано утром 10 декабря казарма в Советском загорелась. По неподтвержденным данным, в ней было несколько сотен военных. Telegram-канал "Николаевский Ванек" пишет, что погибли несколько десятков человек, еще несколько десятков получили ожоги разной степени.
В то же время пророссийский крымский блогер Александр Талипов утверждает, что "неофициально сообщается о двух погибших". По его версии, мобилизованных разместили в здании, не подготовленном для поселения людей, без света и отопления. "Казарма отапливалась буржуйками, где-то произошло нарушение мер безопасности, как следствие – возгорание", – написал Талипов.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того, как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.