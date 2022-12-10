Telegrаm-каналы пишут о пожаре, погибших и "неосторожном обращении с огнем" в казарме оккупантов в Крыму

"Крым, поселок Советский. Сегодня, примерно 6.00. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным, несколько тысяч) "чмобиков" (имеются в виду россияне, которых забрали на войну против Украины в рамках "частичной" мобилизации. – "ГОРДОН"). Есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Позже Telegrаm-канал "ЧП / Крым" подтвердил инцидент в казарме и назвал число погибших.

"Сегодня ночью в крымском поселке Советский возник пожар в казарме. Причина бытовая – неосторожное обращение с огнем. Два человека погибли. Сейчас все военнослужащие, около 200 человек, размещены в другом помещении", – объяснили авторы канала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

29 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Советском разместили более 600 российских оккупантов, большинство которых из Якутии. "В местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – отметил он.