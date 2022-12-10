ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Telegrаm-каналы пишут о пожаре, погибших и "неосторожном обращении с огнем" в казарме оккупантов в Крыму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пишут, что пожар начался около 6.00
Пишут, что пожар начался около 6.00
Скриншот: Николаевский Ванёк / Telegrаm

10 декабря в казарме российских оккупационных войск в поселке Советский произошел пожар, пишет Telegrаm-канал "Николаевский Ванек".

"Крым, поселок Советский. Сегодня, примерно 6.00. Горит казарма, где разместили несколько сотен (по некоторым данным, несколько тысяч) "чмобиков" (имеются в виду россияне, которых забрали на войну против Украины в рамках "частичной" мобилизации. – "ГОРДОН"). Есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.

Позже Telegrаm-канал "ЧП / Крым" подтвердил инцидент в казарме и назвал число погибших.

"Сегодня ночью в крымском поселке Советский возник пожар в казарме. Причина бытовая – неосторожное обращение с огнем. Два человека погибли. Сейчас все военнослужащие, около 200 человек, размещены в другом помещении", – объяснили авторы канала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

29 ноября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в Советском разместили более 600 российских оккупантов, большинство которых из Якутии. "В местных магазинах резко увеличилась продажа алкоголя", – отметил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, пожар, война, оккупация, мобилизация, раненые, война России против Украины, погибшие, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (362289)
2
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (63441)
3
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера" (42265)
4
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (37748)
5
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода (33089)
6
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time (31603)
7
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах (25413)
8
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (24356)
 
 
 
 