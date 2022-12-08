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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму – Джапарова

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Джапарова: Вопрос деоккупации Крыма носит глобальный характер
Джапарова: Вопрос деоккупации Крыма носит глобальный характер
Фото: Тамила Ташева / Facebook

Жители оккупированного Россией Крыма ждут освобождения полуострова. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 7 декабря.

"Вопрос деоккупации Крыма носит глобальный характер. [...] Политическая поддержка мира конвертируется в реальные действия со стороны партнеров: в оружие для украинских защитников, в деньги для военной экономики, в новые санкции против российской тирании, в генераторы для противодействия последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре. Именно этого очень ждали жители Крыма, которые ожидают освобождения Крыма как можно скорее", – сказала она.

По словам дипломата, каждый день для украинцев в Крыму – "это еще один день без права на свободу слова, самовыражение, свободу вероисповедания".

"Полномасштабное вторжение РФ еще больше обострило ситуацию с правами человека на полуострове. В нарушение норм международного права оккупанты направили так называемую частичную мобилизацию диспропорционально именно против крымских татар, имея целью одно – уничтожить коренной народ полуострова. Продолжается ментальная оккупация полуострова, а тех, кто пытается сопротивляться, сажают в тюрьмы", – подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что в ноябре российские оккупанты приговорили к 14 годам колонии строгого режима крымскотатарских гражданских журналистов Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". 

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, вторжение, дипломаты, Эмине Джапарова, тюрьмы, российские оккупанты, деоккупация
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