Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму – Джапарова

"Вопрос деоккупации Крыма носит глобальный характер. [...] Политическая поддержка мира конвертируется в реальные действия со стороны партнеров: в оружие для украинских защитников, в деньги для военной экономики, в новые санкции против российской тирании, в генераторы для противодействия последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре. Именно этого очень ждали жители Крыма, которые ожидают освобождения Крыма как можно скорее", – сказала она.
По словам дипломата, каждый день для украинцев в Крыму – "это еще один день без права на свободу слова, самовыражение, свободу вероисповедания".
"Полномасштабное вторжение РФ еще больше обострило ситуацию с правами человека на полуострове. В нарушение норм международного права оккупанты направили так называемую частичную мобилизацию диспропорционально именно против крымских татар, имея целью одно – уничтожить коренной народ полуострова. Продолжается ментальная оккупация полуострова, а тех, кто пытается сопротивляться, сажают в тюрьмы", – подчеркнула Джапарова.
Она отметила, что в ноябре российские оккупанты приговорили к 14 годам колонии строгого режима крымскотатарских гражданских журналистов Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.
24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации".
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.