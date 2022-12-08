Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше обострило ситуацию с правами человека в Крыму – Джапарова

"Вопрос деоккупации Крыма носит глобальный характер. [...] Политическая поддержка мира конвертируется в реальные действия со стороны партнеров: в оружие для украинских защитников, в деньги для военной экономики, в новые санкции против российской тирании, в генераторы для противодействия последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре. Именно этого очень ждали жители Крыма, которые ожидают освобождения Крыма как можно скорее", – сказала она.

По словам дипломата, каждый день для украинцев в Крыму – "это еще один день без права на свободу слова, самовыражение, свободу вероисповедания".

"Полномасштабное вторжение РФ еще больше обострило ситуацию с правами человека на полуострове. В нарушение норм международного права оккупанты направили так называемую частичную мобилизацию диспропорционально именно против крымских татар, имея целью одно – уничтожить коренной народ полуострова. Продолжается ментальная оккупация полуострова, а тех, кто пытается сопротивляться, сажают в тюрьмы", – подчеркнула Джапарова.

Она отметила, что в ноябре российские оккупанты приговорили к 14 годам колонии строгого режима крымскотатарских гражданских журналистов Османа Арифмеметова, Руслана Сулейманова и Рустема Шейхалиева.