В оккупированном Россией Крыму 10 военных аэродромов – СМИ

На российских военных аэродромах в Крыму есть склады с боеприпасами, отметили журналисты "Радио Свободы" Фото: radiosvoboda.org

Журналисты собрали и проанализировали более 150 военных объектов в Крыму, изучив спутниковые снимки Planet Labs.

На российских военных аэродромах в Крыму есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами. Еще одной важной целью для ВСУ в Крыму могут оказаться военные объекты в Джанкое. Прежде всего аэродром, говорится в материале. На этом аэродроме журналисты определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25, отметили журналисты.

Военные эксперты, с которыми пообщалось "Радио Свобода", ожидают, что в Крыму могут быть новые взрывы. По их мнению, что именно станет целью, зависит от того, где будут на то тактические причины, а также от уязвимости российской обороны.

Фото: radiosvoboda.org

В Севастопольском порту сосредоточено основное количество кораблей РФ.

"Самые интересные экземпляры сосредоточены возле бухты Голландия. На спутниковых снимках за 9 ноября у причальной стенки стояли: большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775, патрульные корабли проектов 22160, ракетные катера проектов 1239, 1241 и крейсер проекта 11356", – говорится в расследовании.

Как отметили журналисты, из этих кораблей россияне запускают ракеты по всей территории Украины.

Фото: radiosvoboda.org