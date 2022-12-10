В оккупированном Россией Крыму 10 военных аэродромов – СМИ

Журналисты собрали и проанализировали более 150 военных объектов в Крыму, изучив спутниковые снимки Planet Labs.
На российских военных аэродромах в Крыму есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами. Еще одной важной целью для ВСУ в Крыму могут оказаться военные объекты в Джанкое. Прежде всего аэродром, говорится в материале. На этом аэродроме журналисты определили по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, аэродром, кроме вертолетов, очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25, отметили журналисты.
Военные эксперты, с которыми пообщалось "Радио Свобода", ожидают, что в Крыму могут быть новые взрывы. По их мнению, что именно станет целью, зависит от того, где будут на то тактические причины, а также от уязвимости российской обороны.
В Севастопольском порту сосредоточено основное количество кораблей РФ.
"Самые интересные экземпляры сосредоточены возле бухты Голландия. На спутниковых снимках за 9 ноября у причальной стенки стояли: большие десантные корабли проектов 1135, 1171, 775, патрульные корабли проектов 22160, ракетные катера проектов 1239, 1241 и крейсер проекта 11356", – говорится в расследовании.
Как отметили журналисты, из этих кораблей россияне запускают ракеты по всей территории Украины.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.