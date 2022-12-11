Путин теряет поддержку на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" – ISW

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, который также руководил осадой Славянска в 2014 году, прямо раскритиковал Путина за то, что он не смог оттеснить украинские силы под Донецком из зоны действия артиллерийского огня, хотя Путин назвал защиту мирных жителей Донбасса одной из задач российской войны. В то же время минобороны России называет войну успешной, отмечается в сообщении ISW.

Бывший "министр безопасности" так называемой "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что долгое правление Путина не было полностью успешным. Он отметил возникающие дискуссии о необходимости изменения положения дел, намекнул на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя Донецкой области и добавил, что Путину досталось в наследство коррумпированное общество, отмечают аналитики.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно прямолинейна по сравнению с их предыдущими нападками на Кремль. Эти явные нападки на Путина могут отражать раскол между провоенными сообществами ДНР и Путиным", – заявили в ISW.