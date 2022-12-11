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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин теряет поддержку на оккупированных территориях "ДНР" и "ЛНР" – ISW

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Путина начали открыто критиковать, отмечают аналитики
Путина начали открыто критиковать, отмечают аналитики
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рискует потерять поддержку со стороны бывших "лидеров" псевдореспублик из-за того, что российские силы не смогли оттеснить украинские силы дальше к западу от Донецка и "защитить" Донбасс. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 10 декабря.

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, который также руководил осадой Славянска в 2014 году, прямо раскритиковал Путина за то, что он не смог оттеснить украинские силы под Донецком из зоны действия артиллерийского огня, хотя Путин назвал защиту мирных жителей Донбасса одной из задач российской войны. В то же время минобороны России называет  войну успешной, отмечается в сообщении ISW.

Бывший "министр безопасности" так называемой "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что долгое правление Путина не было полностью успешным. Он отметил возникающие дискуссии о необходимости изменения положения дел, намекнул на коррупционные схемы вокруг реконструкции Мариуполя Донецкой области и добавил, что Путину досталось в наследство коррумпированное общество, отмечают аналитики. 

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно прямолинейна по сравнению с их предыдущими нападками на Кремль. Эти явные нападки на Путина могут отражать раскол между провоенными сообществами ДНР и Путиным", – заявили в ISW.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Захватчикам удалось лишь временно оккупировать часть Киевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и продвинуться в Луганской.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Игорь Гиркин, Александр Ходаковский, ДНР, война России против Украины
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