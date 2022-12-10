Белковский: Кудрин почти единственный из близких Путину людей, это его друг, кто не попал под санкции. Можем ли мы считать это случайностью?

Гордон сказал, что существуют слухи, будто Кудрина специально уволили из Счетной палаты, "чтобы подготовить на должность президента в случае планируемого ухода Путина, согласованного с американцами".

"Вот вместо Путина – Кудрин, а "Путина мы простим, Путину мы отпустим грехи и оставим ему его денежку". Что ты об этом думаешь?" – спросил журналист.

"Скажем так: я думаю, что сценарий не дословно такой. Кудрин не будет президентом Российской Федерации. Но, безусловно, это сценарий, который направлен на то, чтобы Алексей Леонидович сохранялся в качестве важного переговорщика о примирении между Российской Федерацией и евроатлантическим миром. Опять же мы судим по косвенным признакам: если что-то похоже на собаку, виляет хвостом и лает, как собака, то, возможно, оно и есть собака", – ответил эксперт.

Белковский считает, что в пользу этой версии свидетельствует решение не вводить санкции против Кудрина, хотя он, по словам политолога, является другом Путина (на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое отслеживает введение санкций против российских чиновников и бизнесменов разными странами, тоже нет информации о каких-либо ограничениях, наложенных на Кудрина).

"Кудрин почти единственный из представителей ближнего круга окружения Владимира Путина, действительно близких к нему людей, кто вообще не попал под санкции. Можем ли мы считать это чистой случайностью? Нет, не можем. Это не далекий от Путина человек, а очень близкий к нему, его личный друг. Санкций нет", – сказал Белковский.

Он отметил, что между Путиным и Кудриным были в свое время и разногласия, например, Кудрин хотел стать премьер-министром, а Путин не готов был на это согласиться, но между ними остаются тесные связи.

"Со стороны было совершенно понятно всем, не только мне, что Путину совершенно не нужен сильный, самостоятельный в политическом смысле премьер-министр. Он не может этого допустить. Его премьер-министром может быть только тусклый марионетка, каким были все его премьеры: Михаил Фрадков, Виктор Зубков, Дмитрий Медведев... Михаила Мишустина я бы не назвал тусклым, но он очень функциональный человек. Он не политическая фигура на сегодняшний день. Его назначили под конкретные задачи, в первую очередь обобрать "многонациональный" народ с помощью тотальной цифровизации всего и вся", – сказал Белковский.

Кудрин – сильная политическая фигура, поэтому допустить его назначения главой правительства Путин не мог, подчеркнул политолог.

"А остаться председателем Центрального банка с расширенным полномочия он в свое время отказался – обиделся, что ему пост премьера не предложили, но при всем при этом он, безусловно, всегда оставался близким личным другом и доверенным лицом Путина", – сказал Белковский.

По его мнению, Кудрин с радостью согласился покинуть государственную должность и перейти на работу в компанию "Яндекс".

"Если он не попал под санкции раньше, то тем меньшая вероятность, что он попадет под них сейчас. Он же теперь не государственный чиновник, – отметил политолог. – Но то, что американцы его не тронули все это время, говорит о том, что, безусловно, они на него рассчитывают как минимум как на важный канал коммуникации – с Путиным ли, с послепутинской ли Россией, с вместопутинской ли Россией...".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube