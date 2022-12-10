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Белковский: Кудрин почти единственный из близких Путину людей, это его друг, кто не попал под санкции. Можем ли мы считать это случайностью?

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Кудрин в 2000 2011 годах был министром финансов России, в 2018 2022 годах главой Счетной палаты, сейчас работает в "Яндексе"
Кудрин в 2000–2011 годах был министром финансов России, в 2018–2022 годах – главой Счетной палаты, сейчас работает в "Яндексе" 
Фото: depositphotos.com

Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, возможно, рассматривается Западом в качестве важного переговорщика с российской властью. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский политолог Станислав Белковский.

Гордон сказал, что существуют слухи, будто Кудрина специально уволили из Счетной палаты, "чтобы подготовить на должность президента в случае планируемого ухода Путина, согласованного с американцами".

"Вот вместо Путина – Кудрин, а "Путина мы простим, Путину мы отпустим грехи и оставим ему его денежку". Что ты об этом думаешь?" – спросил журналист.

"Скажем так: я думаю, что сценарий не дословно такой. Кудрин не будет президентом Российской Федерации. Но, безусловно, это сценарий, который направлен на то, чтобы Алексей Леонидович сохранялся в качестве важного переговорщика о примирении между Российской Федерацией и евроатлантическим миром. Опять же мы судим по косвенным признакам: если что-то похоже на собаку, виляет хвостом и лает, как собака, то, возможно, оно и есть собака", – ответил эксперт. 

Белковский считает, что в пользу этой версии свидетельствует решение не вводить санкции против Кудрина, хотя он, по словам политолога, является другом Путина (на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, которое отслеживает введение санкций против российских чиновников и бизнесменов разными странами, тоже нет информации о каких-либо ограничениях, наложенных на Кудрина). 

"Кудрин почти единственный из представителей ближнего круга окружения Владимира Путина, действительно близких к нему людей, кто вообще не попал под санкции. Можем ли мы считать это чистой случайностью? Нет, не можем. Это не далекий от Путина человек, а очень близкий к нему, его личный друг. Санкций нет", – сказал Белковский.

Он отметил, что между Путиным и Кудриным были в свое время и разногласия, например, Кудрин хотел стать премьер-министром, а Путин не готов был на это согласиться, но между ними остаются тесные связи. 

о стороны было совершенно понятно всем, не только мне, что Путину совершенно не нужен сильный, самостоятельный в политическом смысле премьер-министр. Он не может этого допустить. Его премьер-министром может быть только тусклый марионетка, каким были все его премьеры: Михаил Фрадков, Виктор Зубков, Дмитрий Медведев... Михаила Мишустина я бы не назвал тусклым, но он очень функциональный человек. Он не политическая фигура на сегодняшний день. Его назначили под конкретные задачи, в первую очередь обобрать "многонациональный" народ с помощью тотальной цифровизации всего и вся", – сказал Белковский. 

Кудрин – сильная политическая фигура, поэтому допустить его назначения главой правительства Путин не мог, подчеркнул политолог. 

"А остаться председателем Центрального банка с расширенным полномочия он в свое время отказался – обиделся, что ему пост премьера не предложили, но при всем при этом он, безусловно, всегда оставался близким личным другом и доверенным лицом Путина", – сказал Белковский. 

По его мнению, Кудрин с радостью согласился покинуть государственную должность и перейти на работу в компанию "Яндекс". 

"Если он не попал под санкции раньше, то тем меньшая вероятность, что он попадет под них сейчас. Он же теперь не государственный чиновник, – отметил политолог. – Но то, что американцы его не тронули все это время, говорит о том, что, безусловно, они на него рассчитывают как минимум как на важный канал коммуникации – с Путиным ли, с послепутинской ли Россией, с вместопутинской ли Россией...". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

"Радио Свобода" напомнило, что Кудрин – давний соратник Путина, они были заместителями мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После проигрыша Собчака на выборах в 1996 году оба подали в отставку, почти одновременно переехали в Москву и начали работать в администрации президента. В 2000–2011 годах Кудрин был министром финансов России, в 2018–2022 годах – главой Счетной палаты.

Должность министра финансов в 2011 году Кудрин покинул после скандала, напомнил RTVI. Он заявил, что не видит себя в новом правительстве и сослался на разногласия по экономическим вопросам с президентом Дмитрием Медведевым. 26 сентября 2011 года между Кудриным и Медведев произошел публичный конфликт: Медведев предложил Кудрину уйти в отставку, на что министр ответил, что для начала посоветуется с премьером, то есть с Путиным.

Как отметила "Русская служба BBC", Кудрин был автором многих реформ в России, в том числе налоговой. Кроме того, он был инициатором создания бюджетной модели, при которой регионы зависят от денег из центра. Без этой реформы система управления в России вряд ли была бы такой, как сейчас, поскольку "вертикаль власти сложно построить без финансовой подушки", отметили журналисты. 

30 ноября 2022 года Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. 5 декабря он сообщил в Telegram, что принял предложение компании "Яндекс" стать советником по корпоративному развитию. 

По данным издания The Bell, Кудрин займется разделом "Яндекса" на российскую и международную компании и получит контроль над его новой материнской компанией (вероятно, российской). За помощь в реструктуризации Кудрин, как выяснили СМИ, получит 5% акций "Яндекса" ("Радио Свобода" уточнило, что это примерно $300 млн).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, санкции, Станислав Белковский, Яндекс, Алексей Кудрин
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