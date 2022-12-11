Белковский: Путин хочет переговоров с Украиной, чтобы выиграть время для перегруппировки сил, освежения армия и, главное, освежения собственного понимания, как дальше быть

"Понятно, чего он хочет. Он хочет перемирия. Он не хочет переговоров с целью закрепить какой-то результат надолго. Ему нужно выиграть время для перегруппировки сил, освежения армии, а главное – освежения собственного понимания, что происходит и как дальше быть", – сказал Белковский.

Главное, чего добивается Путин, – это возобновление энергетического сотрудничества с Западом и снятие санкций с "Газпрома", но в целом его план состоит из трех пунктов, считает эксперт.

"Его пакет предложений очень понятен. Это фактическое, неформальное, разумеется, признание контроля над 15–16% украинской территории, тем самым сухопутным коридором в Крым, который не обязательно полностью охватывает все территории аннексированных им регионов. Второе, это снятие санкций с части энергетических корпораций, возобновление сотрудничества в энергетике. И третье, важнейшее для него, поскольку он всегда остается бизнесменом, – разморозка российских активов, арестованных на Западе", – сказал политолог.

В обмен на выполнение третьего условия, по информации Белковского, Россия готова полностью разблокировать на своей территории операции с активами так называемых недружественных России государств. Они сейчас де-факто арестованы, хотя де-юре – нет, уточнил эксперт.

"Кремлевский мечтатель", – прокомментировал Гордон.

"Безусловно, он должен был "домечтаться" до этого состояния. Потому что – эта моя позиция не менялась на протяжении длительного времени – Путин должен был пойти путем саморазрушения. Он вышел на третий цикл саморазрушения. Он должен обрушить ту систему, которой он верой и правдой служил", – сказал Белковский.

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