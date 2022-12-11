Белковский: Путин хочет переговоров с Украиной, чтобы выиграть время для перегруппировки сил, освежения армия и, главное, освежения собственного понимания, как дальше быть

"Понятно, чего он хочет. Он хочет перемирия. Он не хочет переговоров с целью закрепить какой-то результат надолго. Ему нужно выиграть время для перегруппировки сил, освежения армии, а главное – освежения собственного понимания, что происходит и как дальше быть", – сказал Белковский.
Главное, чего добивается Путин, – это возобновление энергетического сотрудничества с Западом и снятие санкций с "Газпрома", но в целом его план состоит из трех пунктов, считает эксперт.
"Его пакет предложений очень понятен. Это фактическое, неформальное, разумеется, признание контроля над 15–16% украинской территории, тем самым сухопутным коридором в Крым, который не обязательно полностью охватывает все территории аннексированных им регионов. Второе, это снятие санкций с части энергетических корпораций, возобновление сотрудничества в энергетике. И третье, важнейшее для него, поскольку он всегда остается бизнесменом, – разморозка российских активов, арестованных на Западе", – сказал политолог.
В обмен на выполнение третьего условия, по информации Белковского, Россия готова полностью разблокировать на своей территории операции с активами так называемых недружественных России государств. Они сейчас де-факто арестованы, хотя де-юре – нет, уточнил эксперт.
"Кремлевский мечтатель", – прокомментировал Гордон.
"Безусловно, он должен был "домечтаться" до этого состояния. Потому что – эта моя позиция не менялась на протяжении длительного времени – Путин должен был пойти путем саморазрушения. Он вышел на третий цикл саморазрушения. Он должен обрушить ту систему, которой он верой и правдой служил", – сказал Белковский.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объяснили в Офисе президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.
30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.