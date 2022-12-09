Зеленский обсудил реализацию украинской "формулы мира" с премьером Великобритании

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Поддерживаю регулярный диалог с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сегодня обсудили реализацию нашей "формулы мира", сотрудничество относительно оборонных возможностей и энергетической стабильности Украины", – написал президент.

Зеленский рассказал, что в ходе разговора с Сунаком они также "синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом "Большой семерки" (G7).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября Зеленский сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры с Украиной. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".