Призывами к переговорам Путин хочет расколоть Запад и Украину – Институт исследования войны

По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления. Однако мало вероятно, что стороны могут придти к соглашение о прекращении огня. Россия и Украина "крайне далеки" друг от друга по условиям для такого соглашения, считают аналитики.

Путин разжигает дискуссии о прекращении огня в первую очередь как часть информационной операции, направленной на расширение раскола между Украиной и ее сторонниками, сообщили в институте. Эксперты подчеркнули, Кремль изображает, что Киев якобы не желает разговаривать. В ISW отметили, Путин, скорее всего, планирует установить условия для реальных переговоров в 2023 году, предположительно после того, как, по его планам, российские силы захватят большую часть территории, которую они якобы аннексировали.

В российском информационном пространстве российский президент продолжает "колебаться" между поддержкой Министерства обороны России и поддержкой провоенного сообщества блоггеров, заявили эксперты. Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает обо всех российских проблемах, но не несет за них непосредственной ответственности, добавили эксперты.