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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Призывами к переговорам Путин хочет расколоть Запад и Украину – Институт исследования войны

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Путин разжигает дискуссии о прекращении огня как часть информационной операции ISW
Путин разжигает дискуссии о прекращении огня как часть информационной операции – ISW
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. Такой вывод сделали аналитики американского Института исследования войны (ISW) в отчете за 9 декабря.

По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления. Однако мало вероятно, что стороны могут придти к соглашение о прекращении огня. Россия и Украина "крайне далеки" друг от друга по условиям для такого соглашения, считают аналитики.

Путин разжигает дискуссии о прекращении огня в первую очередь как часть информационной операции, направленной на расширение раскола между Украиной и ее сторонниками, сообщили в институте. Эксперты подчеркнули, Кремль изображает, что  Киев якобы не желает разговаривать. В ISW отметили, Путин, скорее всего, планирует установить условия для реальных переговоров в 2023 году, предположительно после того, как, по его планам, российские силы захватят большую часть территории, которую они якобы аннексировали.

В российском информационном пространстве российский президент продолжает "колебаться" между поддержкой Министерства обороны России и поддержкой провоенного сообщества блоггеров, заявили эксперты. Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает обо всех российских проблемах, но не несет за них непосредственной ответственности, добавили эксперты. 

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов. Также заявление французского президента прокомментировали в Финляндии

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, захват, переговоры, оборона, исследование, российская агрессия, война России против Украины, соглашение, войска, ISW
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