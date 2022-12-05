ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступления зимой – Институт изучения войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, говорят в ISW
Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, говорят в ISW
Фото: EPA

Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику своих нынешних оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции зимой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 декабря.

Аналитики отмечают, что Россия потеряла инициативу летом. Украинские силы захватили и сохранили инициативу с августа и с тех пор проводят серию успешных последовательных операций: Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, город Херсон в ноябре и в настоящее время создает условия для новых ударов украинских войск в других местах этой зимой.

"Последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании. Серия последовательных украинских контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования украинских военных и знание сильных сторон советского оперативного искусства", – подчеркивают в Институте.

В ISW добавили, что погодные условия зимой определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать череду оперативных успехов с минимальными паузами, что повысит риск потери инициативы Украиной.

"Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон для боевых действий в Украине. Оттепель переполняет реки и ручьи и превращает поля в моря грязи. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться замерзшей местностью, чтобы двигаться легче, чем в слякотные осенние месяцы", – считают эксперты.

Если союзники и партнеры Украины не поддержат украинские силы в проведении крупномасштабных решительных контрнаступательных операций этой зимой, тогда способность украинцев вести маневренные боевые действия будет ограничена как минимум до марта, отмечают в ISW.

Это, в свою очередь, даст разбитым российским силам ценную отсрочку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к боевым действиям на лучшей основе.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, военные, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, войска, контрнаступление, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
49-летняя Клум показала крупным планом бюст с верхнего ракурса
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
Парамедик Пташка рассказала, почему ни разу не слушала посвященную ей песню Бабкина
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
"Чувствовала поддержку в каждом из разговоров". Джамала в США встретилась с Блинкеном, Пелоси и голливудскими звездами. Фото
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку"
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
Британскую корону Святого Эдуарда модифицируют для коронации Чарльза ІІІ
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
  "Мутить двіж", "Такий крутий, такий потужний". Песни о Залужном, которые стали хитами. Видео
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Предсказывает, что ждет Россию". 64-летняя Мадонна вышла в свет в свитшоте с матерной надписью. Фото
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
"Чужие не сломали и своим не дам". Парамедик Пташка ответила хейтерам после получения ордена "За мужество" от Зеленского
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Битва нарядов. Как выглядит Никитюк и Ефросинина в длинном платье с высоким разрезом и глубоким декольте
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
Свитолина снялась в вечернем платье с полуторамесячной дочерью
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
"Спасибо, любимая". 46-летний Сенцов в четвертый раз стал отцом и показал новорожденного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (396686)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (170533)
3
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (64813)
4
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (62355)
5
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото (25397)
6
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео (23533)
7
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (23259)
8
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл (21730)
 
 
 
 