Способность Украины сохранять военную инициативу зависит от продолжения контрнаступления зимой – Институт изучения войны

Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, говорят в ISW Фото: EPA

Аналитики отмечают, что Россия потеряла инициативу летом. Украинские силы захватили и сохранили инициативу с августа и с тех пор проводят серию успешных последовательных операций: Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, город Херсон в ноябре и в настоящее время создает условия для новых ударов украинских войск в других местах этой зимой.

"Последовательные операции являются ключевой частью плана украинской кампании. Серия последовательных украинских контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования украинских военных и знание сильных сторон советского оперативного искусства", – подчеркивают в Институте.

В ISW добавили, что погодные условия зимой определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневренные боевые действия и продолжать череду оперативных успехов с минимальными паузами, что повысит риск потери инициативы Украиной.

"Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон для боевых действий в Украине. Оттепель переполняет реки и ручьи и превращает поля в моря грязи. Украинские силы, вероятно, готовятся воспользоваться замерзшей местностью, чтобы двигаться легче, чем в слякотные осенние месяцы", – считают эксперты.

Если союзники и партнеры Украины не поддержат украинские силы в проведении крупномасштабных решительных контрнаступательных операций этой зимой, тогда способность украинцев вести маневренные боевые действия будет ограничена как минимум до марта, отмечают в ISW.

Это, в свою очередь, даст разбитым российским силам ценную отсрочку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к боевым действиям на лучшей основе.