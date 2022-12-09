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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль по-прежнему стремится к смене власти в Украине – Институт исследования войны

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ISW: Цели РФ остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева
ISW: Цели РФ остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева
Фото: depositphotos.com

Россия все еще хочет реализовать свои максималистские цели в войне против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) за 8 декабря.

Аналитики отметили: то, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "одной из главных задач военной операции остается защита жителей Донбасса", не означает, что Кремль изменил свои намерения. 8 декабря российские СМИ, в частности "Коммерсантъ", сообщали, что, по словам Пескова, у РФ нет планов присоединять новые регионы Украины. 

Но, по мнению аналитиков, цели РФ остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева. В частности, Москва хочет совершить смену власти – "денацификацию" – и ликвидировать способность Украины противостоять будущим атакам или давлению России – совершить "демилитаризацию".

Как отметили эксперты, ссылка Путина на российскую имперскую историю во время выступления 7 декабря и его замечания относительно роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными индикаторами того, что Кремль создает условия "для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета".

"Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры и предлагать упреждающие уступки", – говорится в отчете.

Кроме того, Путин пытается взять под контроль сообщество военных блогеров, отметили аналитики. Президент РФ, в частности, заявлял, что в информационном пространстве "много шума", подчеркнули эксперты.

"Кремль осознает свою неспособность лишить милблогеров их влияния на данном этапе войны, что повышает доверие блогеров в российском информационном пространстве. Кремль, однако, продолжает усиливать цензуру в отношении российских оппозиционных блогеров, которые критикуют российское правительство", – заявили в ISW.

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Захватчикам удалось временно оккупировать часть Киевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и продвинуться в Луганской.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Владимир Путин, Украина, Москва, Кремль, правительство, Дмитрий Песков, исследование, ВСУ, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, ISW
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