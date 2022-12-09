Кремль по-прежнему стремится к смене власти в Украине – Институт исследования войны

ISW: Цели РФ остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева Фото: depositphotos.com

Аналитики отметили: то, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "одной из главных задач военной операции остается защита жителей Донбасса", не означает, что Кремль изменил свои намерения. 8 декабря российские СМИ, в частности "Коммерсантъ", сообщали, что, по словам Пескова, у РФ нет планов присоединять новые регионы Украины.

Но, по мнению аналитиков, цели РФ остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после ухода России из Киева. В частности, Москва хочет совершить смену власти – "денацификацию" – и ликвидировать способность Украины противостоять будущим атакам или давлению России – совершить "демилитаризацию".

Как отметили эксперты, ссылка Путина на российскую имперскую историю во время выступления 7 декабря и его замечания относительно роли России как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными индикаторами того, что Кремль создает условия "для затяжной войны, направленной на уничтожение украинского суверенитета".

"Намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью настойчивой информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение, чтобы заставить Киев вести переговоры и предлагать упреждающие уступки", – говорится в отчете.

Кроме того, Путин пытается взять под контроль сообщество военных блогеров, отметили аналитики. Президент РФ, в частности, заявлял, что в информационном пространстве "много шума", подчеркнули эксперты.

"Кремль осознает свою неспособность лишить милблогеров их влияния на данном этапе войны, что повышает доверие блогеров в российском информационном пространстве. Кремль, однако, продолжает усиливать цензуру в отношении российских оппозиционных блогеров, которые критикуют российское правительство", – заявили в ISW.