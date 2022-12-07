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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польская разведка: Заявления о переговорах – это попытка давления на Украину в интересах Кремля

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В Кремле пытаются склонить Украину к переговорам, считает глава польской разведки
В Кремле пытаются склонить Украину к переговорам, считает глава польской разведки
Фото: pixabay.com

Заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией свидетельствуют о попытках воздействовать на Украину в интересах Кремля, заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын. Об этом 7 декабря сообщает TVP.info.

Анализ информационных эффектов таких заявлений свидетельствует о действиях, направленных на оказание давления на украинскую сторону с целью начать переговоры с Россией. Такие действия на данный момент дают РФ несколько преимуществ, тогда как для Украины они кажутся ловушкой, сказал Жарын.

По его мнению, начало переговоров в сложившейся ситуации показало бы, что Россия добилась поставленных целей.

"Если украинские власти так поступят, они пошлют сигнал о том, что заинтересованы в прекращении войны на нынешнем этапе и признании статус-кво — или, по крайней мере, рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать резкую реакцию украинского общества, а в результате привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и дальнейшей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, у России появятся новые возможности действовать против Украины", – считает Жарын.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов. Также заявление французского президента прокомментировали в Финляндии

Теги: Россия, Украина, Польша, переговоры, разведка, российская агрессия, война России против Украины
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