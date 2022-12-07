Польская разведка: Заявления о переговорах – это попытка давления на Украину в интересах Кремля

Анализ информационных эффектов таких заявлений свидетельствует о действиях, направленных на оказание давления на украинскую сторону с целью начать переговоры с Россией. Такие действия на данный момент дают РФ несколько преимуществ, тогда как для Украины они кажутся ловушкой, сказал Жарын.

По его мнению, начало переговоров в сложившейся ситуации показало бы, что Россия добилась поставленных целей.

"Если украинские власти так поступят, они пошлют сигнал о том, что заинтересованы в прекращении войны на нынешнем этапе и признании статус-кво — или, по крайней мере, рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать резкую реакцию украинского общества, а в результате привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и дальнейшей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, у России появятся новые возможности действовать против Украины", – считает Жарын.