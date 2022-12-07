Условий для мирного урегулирования войны в Украине сейчас нет – Столтенберг

"То, что мы видим сейчас, это то, что Россия на самом деле пытается попытаться как-то заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться, восстановиться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать более крупное наступление", – сказал он, призвав союзников продолжать поставки оружия в Киев.
"Условий [для переговоров] сейчас нет, потому что Россия не проявляет никаких признаков, что хочет принимать участие в переговорах, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал Столтенберг.
Он отметил, что украинцы должны решать, когда пора начинать переговоры и согласовывать условия. "Большинство войн и, скорее всего, и эта война закончатся за столом переговоров", – добавил он.
"Парадокс заключается в том, что чем больше мы хотим мирного решения путем переговоров, обеспечивающего победу Украины, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", — подчеркнул генсек НАТО.
По его словам, Западу нужно осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что он сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Столтенберг отметил, отношения еще долгое время будут сложными, поэтому Западу необходимо инвестировать в свою оборону.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент России Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".
Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".