Условий для мирного урегулирования войны в Украине сейчас нет – Столтенберг

"То, что мы видим сейчас, это то, что Россия на самом деле пытается попытаться как-то заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться, восстановиться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать более крупное наступление", – сказал он, призвав союзников продолжать поставки оружия в Киев.

"Условий [для переговоров] сейчас нет, потому что Россия не проявляет никаких признаков, что хочет принимать участие в переговорах, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что украинцы должны решать, когда пора начинать переговоры и согласовывать условия. "Большинство войн и, скорее всего, и эта война закончатся за столом переговоров", – добавил он.

"Парадокс заключается в том, что чем больше мы хотим мирного решения путем переговоров, обеспечивающего победу Украины, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, Западу нужно осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что он сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Столтенберг отметил, отношения еще долгое время будут сложными, поэтому Западу необходимо инвестировать в свою оборону.