ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Условий для мирного урегулирования войны в Украине сейчас нет – Столтенберг

Столтенберг призвал продолжать предоставлять оружие Украине
Столтенберг призвал продолжать предоставлять оружие Украине
Фото: EPA

Москва хочет устроить перерыв в боевых действиях, чтобы подготовиться к новому наступлению в начале следующего года., заявил глава НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Financial Times 7 декабря.

"То, что мы видим сейчас, это то, что Россия на самом деле пытается попытаться как-то заморозить эту войну, по крайней мере, на короткий период времени, чтобы они могли перегруппироваться, восстановиться и восстановиться, а следующей весной попытаться начать более крупное наступление", – сказал он, призвав союзников продолжать поставки оружия в Киев.

"Условий [для переговоров] сейчас нет, потому что Россия не проявляет никаких признаков, что хочет принимать участие в переговорах, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что украинцы должны решать, когда пора начинать переговоры и согласовывать условия. "Большинство войн и, скорее всего, и эта война закончатся за столом переговоров", – добавил он.

"Парадокс заключается в том, что чем больше мы хотим мирного решения путем переговоров, обеспечивающего победу Украины, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине", — подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, Западу нужно осознать, что когда эта война закончится, это не значит, что он сможет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Столтенберг отметил, отношения еще долгое время будут сложными, поэтому Западу необходимо инвестировать в свою оборону.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент России Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь"

Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (292225)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (157454)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (77409)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (63554)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (49869)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (45789)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (39613)
8
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (36255)
 
 
 
 