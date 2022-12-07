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В МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России

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В МИД РФ не исключают переговоров со странами Запада
В МИД РФ не исключают переговоров со странами Запада
Фото: depositphotos.com

Российские власти готовы к обсуждению "гарантий безопасности" для РФ. Об этом 6 декабря заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".

"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим", – утверждает Рябков.

По его словам, на Западе "должны сделать собственные выводы из происходящего".

"И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет", – сказал замглавы МИД РФ.

Контекст:

17 декабря прошлого года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорилось, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

26 января этого года США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США не было "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Франции Эммануэль Макрон 3 декабря заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения президента России Владимира Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ сказал, что цивилизованному миру "нужны "гарантии безопасности" от варварских намерений постпутинской России".

Теги: Россия, НАТО, МИД России, переговоры, Эммануэль Макрон, Сергей Рябков
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