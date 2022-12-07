В МИД РФ заявили, что готовы обсудить "гарантии безопасности" для России

"Если и когда мы услышим, что действительно к этому есть интерес Запада, мы к теме вернемся. Но как и в ситуации с диалогом по стратстабильности, который прерван США в одностороннем порядке, мы ни за кем не гонимся и ни о чем никого не просим", – утверждает Рябков.

По его словам, на Западе "должны сделать собственные выводы из происходящего".

"И когда они подтвердят, что они к какому-то более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов диалогу готовы, тогда за нами дело не станет", – сказал замглавы МИД РФ.