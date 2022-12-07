В России "готовят оборону" Белгорода, чтобы усилить патриотизм граждан – британская разведка

В минобороны отметили, 6 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале формирования батальонов территориальной самообороны". Об этом он сообщил у себя в Telegram. По словам Гладкова, будет сформировано несколько батальонов из тех, кто по каким-то причинам не был мобилизован, но имеет желание и боевой опыт.

Также с апреля поступала информация, что в регионе роют траншеи и готовят системы для отражения нападения, отметила разведка.

В минобороны Великобритании считают, что подобные оборонительные приготовления на "международно признанной территории России" осуществляются, чтобы "разжечь патриотические чувства граждан".

Как отметили в разведке, официальные лица демонстрируют веру в то, что угроза вторжения украинских сил существует.

"Недостаток стратегической оценки – одна из критически слабых сторон центральной российской правительственной архитектуры: о чем свидетельствует первоначальное решение России вторгнуться в Украину", – написали в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/yZiVwexzFV — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 7, 2022