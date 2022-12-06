Россияне решили создать тероборону в Белгородской области РФ

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", – написал он.

Гладков заявил, что жители области с самого начала войны в Украине обращались к властям с просьбой начать подготовку к обороне.



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