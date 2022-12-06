ГОРДОН
 
 
МИР

Россияне решили создать тероборону в Белгородской области РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне объявили о подготовке теробороны в Белгородской области
Россияне объявили о подготовке теробороны в Белгородской области
Фото: Настоящий Гладков

В Белгородской области России власти решили приступить к созданию территориальной обороны "для защиты". Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram 6 декабря.

"Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи", – написал он.

Гладков заявил, что жители области с самого начала войны в Украине обращались к властям с просьбой начать подготовку к обороне.


Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: Россия, Белгородская область, территориальная оборона, война России против Украины, губернатор
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Джамала исполнила в США гимн Украины и спела вместе с U2 их хит на церемонии вручения премии Kennedy Center Honors
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Мишина устроила фотосессию в Венеции. В сети отреагировали
Ротару отреагировала на успехи ПВО
Ротару отреагировала на успехи ПВО
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (178558)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (82575)
3
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой (75601)
4
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (44327)
5
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (36973)
6
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (36432)
7
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (34365)
8
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (29767)
 
 
 
 