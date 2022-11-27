В российском Шебекино пропали свет и вода, власти заявили об обстрелах

Жители города в Белгородской области РФ остались без света Фото: pixabay.com

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", – написал он.

Гладков отметил, что энергетики работают над переводом абонентов на резервные линии, перезапускаются насосные станции водоснабжения.

Telegram-канал "Жесть Белгород" сообщил, что жителям Шебекино пришли оповещения от службы по чрезвычайным ситуациям, в которых их призывали взять вещи первой необходимости и идти в укрытие.