В российском Шебекино пропали свет и вода, власти заявили об обстрелах

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", – написал он.
Гладков отметил, что энергетики работают над переводом абонентов на резервные линии, перезапускаются насосные станции водоснабжения.
Telegram-канал "Жесть Белгород" сообщил, что жителям Шебекино пришли оповещения от службы по чрезвычайным ситуациям, в которых их призывали взять вещи первой необходимости и идти в укрытие.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.