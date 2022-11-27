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В российском Шебекино пропали свет и вода, власти заявили об обстрелах

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Жители города в Белгородской области РФ остались без света
Жители города в Белгородской области РФ остались без света
Фото: pixabay.com

В Белгородской области России, которая граничит с Украиной, повреждены линии передач. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram 27 ноября, что это случилось якобы в результате обстрелов.

"В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших и разрушений нет. Есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия и водоснабжение", – написал он.

Гладков отметил, что энергетики работают над переводом абонентов на резервные линии, перезапускаются насосные станции водоснабжения.

Telegram-канал "Жесть Белгород" сообщил, что жителям Шебекино пришли оповещения от службы по чрезвычайным ситуациям, в которых их призывали взять вещи первой необходимости и идти в укрытие.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

Теги: Россия, Белгородская область, обстрелы, российская агрессия
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