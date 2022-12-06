Небензя снова досрочно покинул заседание Совбеза ООН. Постпред Украины ответил: Оставили Херсон, оставьте и Совбез

Как заявил сам Небензя (текст его речи опубликован на сайте российского представительства), он так поступил, чтобы "не выслушивать желчные красноречия" постпреда Украины Сергея Кислицы.

Перед этим он озвучил ряд российских пропагандистских тезисов (в том числе о "неонацистских сборищах" в Украине), "подтвердил" готовность Москвы к переговорам, "целью которых стало бы устранение причин", из-за которых РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и заявил, что Россия продолжит обстреливать объекты украинской инфраструктуры.

Небензя признал, что "военные реалии "на земле" очевидны, но возмутился, что Запад и Украина не воспринимают логику РФ. По его мнению, "такой сценарий не оставляет РФ иной опции, кроме как продолжать добиваться выполнения целей" Москвы военными методами.

Небензя упомянул заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который заявлял, что россияне – варвары. "Они – просто варвары, и когда вы говорите, с этими варварами мы должны садиться за один стол и о чем-то с ними говорить, я считаю, что это недостойно будет нашего народа", – заявлял Данилов 1 декабря, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима [президента Украины Владимира] Зеленского", – заявил Небензя.

В конце своей речи он пожаловался присутствующим на Кислицу и ушел.

Кислица отреагировал на высказывания оппонента в Twitter.

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать – так отступать! Оставили Херсон, оставьте и Совбез, Небензя!" P.S. И нечего жаловаться на народное твит-творчество украинцев, которое вдохновляет и меня", – написал он.

Кислица прикрепил к посту мем, где персонаж истории про Малыша и Карлсона – няня Фрекен Бок – говорит российскому постпреду: "Ой, небензди мне тут".

Нєбєнзя виступив і сказав що у нього нема сил читати мої твіти та слухати мої виступи і звалив із РадБезу ООН. Ну що сказати? «Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишите і РадБез, Нєбєнзя!» P.S. І нема чого жалітися на народну твіт-творчість українців яка надихає і мене pic.twitter.com/GuOW7LAAJG — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

Кислица напомнил, что РФ, отступая из Херсона, говорила о "перегруппировке".

"В ООН нет штрафов за превышение скорости, но нет и возможности избежать ответственности! Финишная черта – Гаага. Не останавливайтесь, посол! Перегруппируйтесь!" – призвал он Небензю и запостил видео, где показано, как тот покидает заседание Совбеза.

When Moscow’s army outspend from the front it said, “In order to achieve objectives it was decided to regroup”. No speeding tickets in UN, but no escape from accountability either! It’s The Hague where the finish line is. Don’t stop, ambassador! Regroup! https://t.co/hw4U7NA6Oc pic.twitter.com/dTpTiaX4JU — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 6, 2022

В Facebook Кислица запостил это же видео и добавил: "Смотрел бы вечно". По мнению украинского дипломата, трибунал "уже на горизонте" Небензи.