ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Небензя снова досрочно покинул заседание Совбеза ООН. Постпред Украины ответил: Оставили Херсон, оставьте и Совбез

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гаага уже на горизонте Небензи (на фото), считает Кислица
Гаага уже на горизонте Небензи (на фото), считает Кислица
Фото: Sergiy Kyslytsya / Twitter

6 декабря постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН, не дожидаясь его завершения.

Как заявил сам Небензя (текст его речи опубликован на сайте российского представительства), он так поступил, чтобы "не выслушивать желчные красноречия" постпреда Украины Сергея Кислицы.

Перед этим он озвучил ряд российских пропагандистских тезисов (в том числе о "неонацистских сборищах" в Украине), "подтвердил" готовность Москвы к переговорам, "целью которых стало бы устранение причин", из-за которых РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, и заявил, что Россия продолжит обстреливать объекты украинской инфраструктуры. 

Небензя признал, что "военные реалии "на земле" очевидны, но возмутился, что Запад и Украина не воспринимают логику РФ. По его мнению, "такой сценарий не оставляет РФ иной опции, кроме как продолжать добиваться выполнения целей" Москвы военными методами.

Небензя упомянул заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который заявлял, что россияне – варвары. "Они – просто варвары, и когда вы говорите, с этими варварами мы должны садиться за один стол и о чем-то с ними говорить, я считаю, что это недостойно будет нашего народа", – заявлял Данилов 1 декабря, его цитирует "Интерфакс-Украина"

"Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима [президента Украины Владимира] Зеленского", – заявил Небензя. 

В конце своей речи он пожаловался присутствующим на Кислицу и ушел. 

Кислица отреагировал на высказывания оппонента в Twitter.  

"Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? "Отступать – так отступать! Оставили Херсон, оставьте и Совбез, Небензя!" P.S. И нечего жаловаться на народное твит-творчество украинцев, которое вдохновляет и меня", – написал он. 

Кислица прикрепил к посту мем, где персонаж истории про Малыша и Карлсона – няня Фрекен Бок – говорит российскому постпреду: "Ой, небензди мне тут". 

Кислица напомнил, что РФ, отступая из Херсона, говорила о "перегруппировке". 

"В ООН нет штрафов за превышение скорости, но нет и возможности избежать ответственности! Финишная черта – Гаага. Не останавливайтесь, посол! Перегруппируйтесь!" – призвал он Небензю и запостил видео, где показано, как тот покидает заседание Совбеза. 

В Facebook Кислица запостил это же видео и добавил: "Смотрел бы вечно". По мнению украинского дипломата, трибунал "уже на горизонте" Небензи. 

https://www.facebook.com/sergiy.grau/videos/3138535896393003/

Контекст:

Это не первый случай, когда Небензя покидает зал перед выступлением Кислицы. Так было, в частности, 21 октября, когда заседание Совбеза созывали из-за обстрелов Россией гражданской инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, пропаганда, переговоры, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Василий Небензя
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (233150)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (120245)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (54901)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (47215)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (41653)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37397)
7
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (35240)
8
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (31776)
 
 
 
 