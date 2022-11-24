Действия России говорят громче слов о переговорах – Британия на Совбезе ООН по Украине

Он подчеркнул, что на прошлой неделе совет послал четкое послание РФ: систематические нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру неприемлемы и должны прекратиться. При этом Россия продолжает убивать мирных жителей Украины, нанося удары по гражданским объектам и нанося колоссальный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Россия террором и убийствами пытается добиться того, чего не смогла добиться за девять месяцев на поле боя, а именно полного подчинения или уничтожения Украины, отметил Кариуки.

"Президент Зеленский представил всеобъемлющий план прекращения войны путем переговоров. Первыми важными шагами России являются прекращение ее односторонней агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с ее обязательствами по Уставу ООН. Россия говорила о желании переговоров. Но действия говорят громче слов", – сказал он.

Кариуки добавил, что Великобритания предоставит новое оборудование противовоздушной обороны и усилит гуманитарную помощь на случай холодной и суровой зимы. Он заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.