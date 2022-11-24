Действия России говорят громче слов о переговорах – Британия на Совбезе ООН по Украине

Он подчеркнул, что на прошлой неделе совет послал четкое послание РФ: систематические нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру неприемлемы и должны прекратиться. При этом Россия продолжает убивать мирных жителей Украины, нанося удары по гражданским объектам и нанося колоссальный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.
Россия террором и убийствами пытается добиться того, чего не смогла добиться за девять месяцев на поле боя, а именно полного подчинения или уничтожения Украины, отметил Кариуки.
"Президент Зеленский представил всеобъемлющий план прекращения войны путем переговоров. Первыми важными шагами России являются прекращение ее односторонней агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с ее обязательствами по Уставу ООН. Россия говорила о желании переговоров. Но действия говорят громче слов", – сказал он.
Кариуки добавил, что Великобритания предоставит новое оборудование противовоздушной обороны и усилит гуманитарную помощь на случай холодной и суровой зимы. Он заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. По данным правительства на 18 ноября, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть погибшие, более 40 человек ранены. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.
Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, некоторые регионы были полностью обесточены.