США склонны полагать, что РФ готова использовать в Украине химическое оружие – СМИ

Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами Фото: ЕРА

По данным издания, в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии, РФ может прибегнуть к применению химического оружия, в том числе того, с которым было связано отравление оппозиционера Алексея Навального.

"В такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на Москву. Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами, хотя известно, что Кремль применял нервно-паралитическое вещество "Новичок" одновременно против одного или двух человек. Например, некоторые химические вещества можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", – цитирует Рolitico одного из американских чиновников.

Авторы статьи отмечают, что США знают, что Россия пытается увеличить потенциал химического оружия. По словам помощника одного из конгрессменов, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах и связанной с этим угрозой Украине.

Администрация Байдена также разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения и масок. Она также хочет пересмотреть способы сбора разведданных о возможностях и запасах стран, говорится в статье.