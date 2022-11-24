ГОРДОН
 
 
МИР

США склонны полагать, что РФ готова использовать в Украине химическое оружие – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами
Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами
Фото: ЕРА

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия может применить в Украине химическое оружие, чтобы отложить ядерную конфронтации с НАТО. Об этом 23 ноября со ссылкой на источники в Белом доме и министерстве обороны пишет Politico.

По данным издания, в случае продолжающихся боевых потерь или полного краха российской армии, РФ может прибегнуть к применению химического оружия, в том числе того, с которым было связано отравление оппозиционера Алексея Навального.

"В такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на Москву. Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами, хотя известно, что Кремль применял нервно-паралитическое вещество "Новичок" одновременно против одного или двух человек. Например, некоторые химические вещества можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", – цитирует Рolitico одного из американских чиновников.

Авторы статьи отмечают, что США знают, что Россия  пытается увеличить потенциал химического оружия. По словам помощника одного из конгрессменов, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах и связанной с этим угрозой Украине.

Администрация Байдена также разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения и масок. Она также хочет пересмотреть способы сбора разведданных о возможностях и запасах стран, говорится в статье.

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Теги: Россия, США, Алексей Навальный, химическое оружие, Кремль, война России против Украины, Новичок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Разве можно что-то приготовить с этими ногтями? Тьфу!" В сети обсуждают новый маникюр Гвен Стефани
"Эта история о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Роговцева прочитала на кухне при свечах поэзию Леси Украинки. Видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Капелла бандуристов сыграла в филармонии концерт без света. 60 артистов спели "Україна є, Україна буде". Фото, видео
Осадчая получила награду от Нацполиции
Осадчая получила награду от Нацполиции
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
Фронтмен группы "Без Обмежень" показал авто, которое вместе со своими музыкантами купил для украинских защитников
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Гірше, ніж блювота, просто москалота". Защищающий Украину Петр Мага опубликовал четверостишие о "мразьпутине"
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Мы арестовывали воров. Стоит сказать полиции, что это вор". Чичваркин рассказал, как поступит, если увидит в своем ресторане Путина
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
"Наверное, что-то знает". 53-летний Доний показал пятилетнюю дочь, которая пела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
28-летний муж 40-летней Спирс, который раньше имел лишний вес, похвастался мышцами
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Счастье в простых вещах". Tarabarova, которая ждет третьего ребенка, показала прогулку с сыном
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Будет помнить, что дома его ждет жена". Возлюбленная украинского защитника проехала 700 км, чтобы сыграть свадьбу на передовой
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
"Почти не постарела". 56-летняя Кроуфорд в блестящем наряде покружилась перед камерой. Видео
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (238985)
2
Арестович покинул Украину. Фото за границей (215543)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (146507)
4
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (61370)
5
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни (55484)
6
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (50874)
7
Брежнева на фоне слухов о разводе публично обратилась к "композитору и продюсеру" Меладзе, не став называть его мужем (49230)
8
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади (48737)
 
 
 
 