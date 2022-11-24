США склонны полагать, что РФ готова использовать в Украине химическое оружие – СМИ

"В такой атаке будут задействованы химические вещества, которые легко скрыть, что затруднит западным странам возложение ответственности на Москву. Химические вещества могут быть использованы для нападения с массовыми жертвами, хотя известно, что Кремль применял нервно-паралитическое вещество "Новичок" одновременно против одного или двух человек. Например, некоторые химические вещества можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения ущерба большой группе людей", – цитирует Рolitico одного из американских чиновников.
Авторы статьи отмечают, что США знают, что Россия пытается увеличить потенциал химического оружия. По словам помощника одного из конгрессменов, этой осенью сенаторы были проинформированы о российских запасах и связанной с этим угрозой Украине.
Администрация Байдена также разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения и масок. Она также хочет пересмотреть способы сбора разведданных о возможностях и запасах стран, говорится в статье.
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.