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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сбросили контейнеры с ядовитым веществом на позиции ВСУ – ОК "Юг"

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Оккупанты применили ядовитое вещество против ВСУ, сообщили в ОК "Юг"
Оккупанты применили ядовитое вещество против ВСУ, сообщили в ОК "Юг"
Фото: pixabay.com (иллюстративное)

Оккупанты сбросили на позиции Вооруженных сил Украины контейнеры с ядовитым веществом. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook 24 сентября.

"С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/477219654286057/

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Теги: Россия, Украина, химическое оружие, война России против Украины
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