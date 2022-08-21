Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских солдат. В Офисе президента Украины посоветовали не злоупотреблять алкоголем в жару

Подоляк: Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками может приводить к непредсказуемым последствиям Фото: radiosvoboda.org

Российские военные медики подтвердили "наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа "В", а в минобороны РФ заявили, что "режимом [президента Украины Владимира] Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что его всегда удивляли постоянные попытки российских чиновников разных уровней объяснять свои провалы "анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями", будто бы взятых из провинциальных таблоидов начала 90-х.

"Внимательно ознакомившись с официальным заявлением министерства обороны России... и обвинением Украины в использовании "химического оружия" (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно): чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам.

"Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности – несвоевременно, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", – добавил Подоляк.

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