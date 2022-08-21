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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских солдат. В Офисе президента Украины посоветовали не злоупотреблять алкоголем в жару

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Подоляк: Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками может приводить к непредсказуемым последствиям
Подоляк: Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками может приводить к непредсказуемым последствиям
Фото: radiosvoboda.org

Министерство обороны России обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных. 20 августа в ведомстве заявили, что еще 31 июля солдаты в оккупированной Васильевке Запорожской области были "доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления".

Российские военные медики подтвердили "наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа "В", а в минобороны РФ заявили, что "режимом [президента Украины Владимира] Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь отметил, что его всегда удивляли постоянные попытки российских чиновников разных уровней объяснять свои провалы "анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями", будто бы взятых из провинциальных таблоидов начала 90-х. 

"Внимательно ознакомившись с официальным заявлением министерства обороны России... и обвинением Украины в использовании "химического оружия" (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно): чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям", – написал Подоляк.

Он  подчеркнул, что украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам.

"Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности – несвоевременно, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", – добавил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля сообщал полк "Азов". По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Теги: химическое оружие, министерство обороны РФ, алкоголь, Запорожская область, отравление, Васильевка, война России против Украины, минобороны РФ, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские военные
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