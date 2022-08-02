Среди оккупантов на почве употребления алкоголя происходят межэтнические конфликты – Генштаб ВСУ

Оккупанты потеряли более 41 тыс. человек убитыми, отмечают в ВСУ Фото: ЕРА

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие – неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)