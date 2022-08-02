Среди оккупантов на почве употребления алкоголя происходят межэтнические конфликты – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие – неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 2 августа российская армия потеряла около 41 170 человек личного состава, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, а также другую боевую и военную технику включительно с кораблями.