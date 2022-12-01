Верховная Рада приняла заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания в ней России

В Раде напомнили, что полномочия РФ накладывать вето на резолюции Совбеза ООН прямо противоречат фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу" Фото: depositphotos.com

В заявлении говорится, что РФ злоупотребляет пребыванием на правах постоянного члена в Совете Безопасности ООН и своими действиями нарушает основополагающие международно-правовые документы, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум и другие.

"Действия РФ составляют недопустимое и возмутительное нарушение Устава ООН беспрецедентных масштабов, в частности принципа неприменения силы или угрозы силой, в том числе ядерным оружием, против территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств, принципа мирного разрешения споров и принципа суверенного равенства государств", – говорится в заявлении.

ВР отмечает, что полномочия России накладывать вето на резолюцию Совета прямо противоречат фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу", а также делают невозможным осуществление Советом Безопасности "главной ответственности за поддержание мира и безопасности", возложенной на него Уставом ООН.