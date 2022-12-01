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Верховная Рада приняла заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания в ней России

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В Раде напомнили, что полномочия РФ накладывать вето на резолюции Совбеза ООН прямо противоречат фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу"
В Раде напомнили, что полномочия РФ накладывать вето на резолюции Совбеза ООН прямо противоречат фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу"
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла заявление о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций и нелегитимности пребывания России в ООН. Постановление №8229 поддержали 314 депутата, против не было ни одного, сообщается на странице документа на сайте парламенте.

В заявлении говорится, что РФ злоупотребляет пребыванием на правах постоянного члена в Совете Безопасности ООН и своими действиями нарушает основополагающие международно-правовые документы, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум и другие.

"Действия РФ составляют недопустимое и возмутительное нарушение Устава ООН беспрецедентных масштабов, в частности принципа неприменения силы или угрозы силой, в том числе ядерным оружием, против территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств, принципа мирного разрешения споров и принципа суверенного равенства государств", – говорится в заявлении.

ВР отмечает, что полномочия России накладывать вето на резолюцию Совета прямо противоречат фундаментальному принципу права "никто не судит по своему делу", а также делают невозможным осуществление Советом Безопасности "главной ответственности за поддержание мира и безопасности", возложенной на него Уставом ООН.

Контекст:

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности, в отношении резолюций о российской агрессии против Украины. 

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН. 

На международном уровне неоднократно звучали призывы к исключению России из Совбеза ООН. В частности, 30 сентября, после того как вето России не позволило принять резолюцию с призывом не признавать аннексию Россией оккупированных территорий Украины, Кислица назвал Россию "раковой опухолью" Совбеза ООН и призвал ее "удалить".

По его мнению, единственное, что останавливает мир от того, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН, – это ядерное оружие.

Теги: Верховная Рада, Россия, ООН, реформы, Совет Безопасности ООН, вето, война России против Украины, блокирование
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