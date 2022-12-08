Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео

Съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" проходили в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".
"Наш разговор состоялся в самой безопасной части города – на активной станции метро, 90 метров под землей. Это у меня впервые", – заявил Леттерман.
Премьера эпизода с Зеленским состоится 12 декабря.
О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года.
Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового ток-шоу на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".