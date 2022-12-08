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08 декабря, 2022
 
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Netflix опубликовал тизер шоу Леттермана с участием Зеленского, которое было записано в киевской подземке. Названа дата премьеры. Видео

Леттерман приезжал в Киев в октябре
Леттерман приезжал в Киев в октябре
Фото: anton_tymoshenko / Instagram

Американская стриминговая платформа Netflix выпустила тизер шоу американского ведущего Дэвида Литтермана, которое он записал с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Ролик опубликован 8 декабря на странице платформы в Facebook.

Съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" проходили в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".

"Наш разговор состоялся в самой безопасной части города  на активной станции метро, 90 метров под землей. Это у меня впервые",  заявил Леттерман.

Премьера эпизода с Зеленским состоится 12 декабря.

https://www.facebook.com/netflixua/videos/533256082008077/

Контекст:

О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года.

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового ток-шоу на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Netflix
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