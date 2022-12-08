Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии Politico

Politico: Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении Фото: EPA

Politico пишет, что благодаря Зеленскому Европа переосмысливает свои стратегические отношения, отношение к обороне, энергетической безопасности и торговле, а европейские лидеры стремятся поскорее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины.

Издание отмечает, что РФ за последние годы не впервые нападает на Украину, но до 2022 года Европа мало что делала.

"Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается во Владимире Зеленском, личности, которой Европа не только доверяет, но и восхищается и подражает – в отличие от предыдущих президентов Украины. Только взгляните, как европейские лидеры, потерпевшие поражение в опросах, бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с успешным 44-летним мужчиной в его ставшей культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными", – пишут журналисты.

В Politico считают, что осторожное использование Зеленским социальных сетей, традиционных средств массовой информации и западных культурных институтов (таких как выступления на премии "Грэмми" или Каннском кинофестивале) интуитивным образом перенесло войну на Запад, убедив лидеров и общественность в том, что его борьба – это и их борьба.

"Это дает ему право заставлять Европу делать то, что он хочет. Если ему нужно оружие, он его получает, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачными ценами на газ... Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении", – подытожили в издании.