1888 украинских городов и сел уже удалось освободить, еще почти столько же остаются в оккупации – Зеленский

Зеленский: Мы не имеем права оставить ни одного человека в российской оккупации Фото: president.gov.ua

"24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов. 1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить из-под оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за помощь и поддержку в борьбе против России.

"Мы не имеем права оставить ни одного нашего человека в российской оккупации. И в российских фильтрационных лагерях, где уже пропали без вести тысячи. И на российской территории, куда были депортированы силой сотни тысяч украинцев. Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда", – добавил президент.

Он подчеркнул, что американская поддержка Украины и ее людей "не о политике, а о жизни".

"Сейчас именно такое время, когда поддерживать буквально означает спасать – спасать миллионы людей, миллионы отцов и матерей, миллионы детей. И я вам благодарен за то, что вы с нами. За то, что США поддерживают Украину", – сказал Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что однажды, в том числе благодаря этой поддержке, украинцы смогут сказать, что вся Украина свободна и в безопасности от российских посягательств.

В середине октября Офис президента сообщал, что украинская армия освободила от российских оккупантов 1620 населенных пунктов.