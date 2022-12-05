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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С момента деоккупации Херсона стало гораздо тише". Мэр Николаева рассказал, сколько местных жителей вернулось в город

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Сенкевич: Сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тыс.
Сенкевич: Сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тыс.
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

В Николаев уже вернулись около 10% жителей, которые вынуждены были покинуть город из-за российской агрессии. Об этом в опубликованном 5 декабря интервью "РБК-Украина" заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Начиная с момента деоккупации Херсона, в Николаеве стало гораздо тише. Фактически со дня деоккупации была одна бомбардировка, в результате которой произошло разрушение одного подъезда жилого дома и погибли семь человек. Это был удар по территории города, а также, по информации военной администрации, было еще несколько ударов за городом", – отметил мэр.

По его словам, благодаря тому, что жители Николаева начали возвращаться домой, число людей в городе увеличилось приблизительно до 250 тыс.

"Что касается Николаева, почти три недели у нас тихо, поэтому люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. К этому времени мы регистрировали около 220–230 тыс., сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тыс. По количеству и объему сбросов канализационной воды мы видим, что в городе живет около половины жителей от довоенного времени. Увеличилось количество бытового мусора и, собственно, количество телефонов, по информации от мобильных операторов, также увеличилось на 10%, то есть до 250 тыс." – подчеркнул Сенкевич.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Николаев, ВСУ, обстрелы, Александр Сенкевич, деоккупация
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