"С момента деоккупации Херсона стало гораздо тише". Мэр Николаева рассказал, сколько местных жителей вернулось в город

Сенкевич: Сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тыс. Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Начиная с момента деоккупации Херсона, в Николаеве стало гораздо тише. Фактически со дня деоккупации была одна бомбардировка, в результате которой произошло разрушение одного подъезда жилого дома и погибли семь человек. Это был удар по территории города, а также, по информации военной администрации, было еще несколько ударов за городом", – отметил мэр.

По его словам, благодаря тому, что жители Николаева начали возвращаться домой, число людей в городе увеличилось приблизительно до 250 тыс.

"Что касается Николаева, почти три недели у нас тихо, поэтому люди начали возвращаться, количество машин увеличилось. К этому времени мы регистрировали около 220–230 тыс., сейчас мы видим, что количество жителей выросло до 250 тыс. По количеству и объему сбросов канализационной воды мы видим, что в городе живет около половины жителей от довоенного времени. Увеличилось количество бытового мусора и, собственно, количество телефонов, по информации от мобильных операторов, также увеличилось на 10%, то есть до 250 тыс." – подчеркнул Сенкевич.