В Николаеве продолжают извлекать тела погибших из-под завалов пятиэтажки. Число жертв достигло семи

Тела шести погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице Фото: ДСНС України / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким.

Общественному в ГСЧС рассказали, что тела шестерых погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

Оккупанты сегодня ночью обстреляли Николаев, используя ракеты С-300, одна из них попала в пятиэтажку, в результате чего полностью разрушен один из подъездов. Изначально было известно о двух погибших и двух раненых в результате удара. Позже число погибших увеличилось до пяти. В ГСЧС сообщали, что под завалами могут быть люди, операция по их спасению продолжается. Видео обнародовало Суспільне.