В Николаеве продолжают извлекать тела погибших из-под завалов пятиэтажки. Число жертв достигло семи

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким.
Общественному в ГСЧС рассказали, что тела шестерых погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.
Оккупанты сегодня ночью обстреляли Николаев, используя ракеты С-300, одна из них попала в пятиэтажку, в результате чего полностью разрушен один из подъездов. Изначально было известно о двух погибших и двух раненых в результате удара. Позже число погибших увеличилось до пяти. В ГСЧС сообщали, что под завалами могут быть люди, операция по их спасению продолжается. Видео обнародовало Суспільне.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний город, который РФ удерживала в Николаевской области.