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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаеве продолжают извлекать тела погибших из-под завалов пятиэтажки. Число жертв достигло семи

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Тела шести погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице
Тела шести погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице
Фото: ДСНС України / Telegram

По последним данным, в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Николаеве погибло семь человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким. 

Общественному в ГСЧС рассказали, что тела шестерых погибших извлекли из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. 

Оккупанты сегодня ночью обстреляли Николаев, используя ракеты С-300, одна из них попала в пятиэтажку, в результате чего полностью разрушен один из подъездов. Изначально было известно о двух погибших и двух раненых в результате удара. Позже число погибших увеличилось до пяти. В ГСЧС сообщали, что под завалами могут быть люди, операция по их спасению продолжается. Видео обнародовало Суспільне

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний город, который РФ удерживала в Николаевской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, ракета, погибшие, Виталий Ким
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