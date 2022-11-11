Число погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Николаеве увеличилось до пяти, среди погибших – семейная пара

Об этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.
Ким рассказал, что оккупанты сегодня ночью обстреляли Николаев, используя ракеты С-300, одна из них попала в пятиэтажку, в результате чего полностью разрушен один из подъездов. Изначально было известно о двух погибших в результате удара, также есть раненые. Позже в Госслужбе чрезвычайных ситуаций рассказали "Суспільному", что из-под завалов достали тело еще одной жертвы.
Еще через несколько минут Ким сообщил, что погибших уже пятеро.
Под завалами еще могут находиться люди, добавили в ГСЧС. Спасатели продолжают поисковую операцию. По предварительной информации, там остается четыре человека.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что среди погибших была семейная пара.
"Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – добавил он.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября украинские военные освободили Снигиревку – последний город, который РФ удерживала в Николаевской области.