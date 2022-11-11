Число погибших в результате удара РФ по многоэтажке в Николаеве увеличилось до пяти, среди погибших – семейная пара

Под завалами дома еще могут быть люди, спасатели ищут их Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Об этом глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram.

Ким рассказал, что оккупанты сегодня ночью обстреляли Николаев, используя ракеты С-300, одна из них попала в пятиэтажку, в результате чего полностью разрушен один из подъездов. Изначально было известно о двух погибших в результате удара, также есть раненые. Позже в Госслужбе чрезвычайных ситуаций рассказали "Суспільному", что из-под завалов достали тело еще одной жертвы.

Еще через несколько минут Ким сообщил, что погибших уже пятеро.

Под завалами еще могут находиться люди, добавили в ГСЧС. Спасатели продолжают поисковую операцию. По предварительной информации, там остается четыре человека.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что среди погибших была семейная пара.

"Ребенок 16 лет выжил, потому что спал в другой комнате. Мальчиком занимается социальная служба", – добавил он.