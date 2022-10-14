Украинская армия освободила от российских оккупантов 1620 населенных пунктов – Офис президента Украины

Цифру он указал, поздравляя защитников Украины с праздником.

"Сегодня день защитников и защитниц Украины, день героев, которых уважает вся страна и о подвигах которых слышали во всем мире. [...] Благодаря вам уже освобождено 1620 населенных пунктов от российских захватчиков. Вы – наша сила", – написал Тимошенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

4 октября Тимошенко сообщал о деоккупации 1534 населенных пунктов Украины. В тот день стало известно об освобождение от оккупантов села Давыдов Брод Херсонской области, а также Богуславки и Боровской Андреевки Харьковской области.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке было освобождено около 9 тыс. км² территории.