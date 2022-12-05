Financial Times признала Владимира Зеленского человеком 2022 года

"44-летний Владимир Зеленский вошел в историю благодаря своему выдающемуся проявлению лидерских качеств и силы духа.⁠ Президент Украины стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии", – говорится в публикации. ⁠

⁠

Издание отмечает, что решение Зеленского остаться в Киеве вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, стало одним из самых важных моментов в войне. ⁠

⁠

"С начала полномасштабного вторжения России Украина удивила мир, отразив нападение России на Киев и ее контрнаступление в других регионах", – пишут журналисты.⁠

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Financial Times (@financialtimes)