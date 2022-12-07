Зеленский и "дух Украины" названы персоной года по версии Time

"Успех Зеленского как лидера военного времени зависел от того факта, что смелость заразительна, пишет Саймон Шустер. Она распространилась по политическому руководству Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остался. Его профессиональные инстинкты, унаследованные от жизни актера на сцене, означали, что он умел читать толпу и реагировать на ее настроения и ожидания. Теперь его аудиторией был весь мир. И он был полон решимости не подвести", – говорится в сообщении.

Times отмечает, что "мужество пришло и к его соотечественникам-украинцам".

"Вместо того, чтобы бежать, спасать свою жизнь, многие украинцы схватили любое оружие, которое смогли найти, и побежали защищать свои города и поселки от вторгшихся сил, вооруженных танками и ударными вертолетами", – пишут журналисты.

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