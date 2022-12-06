Никифоров рассказал, при каком условии Зеленский поехал бы на саммит G20

Никифоров: Сам факт визита Зеленского был бы очень громким информационным поводом – как выстрел. И мы этот "патрон" бережем Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 6 декабря, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Президент с начала войны никуда не выезжал за пределы страны. Сам факт его визита куда-то был бы очень громким информационным поводом – как выстрел. Поэтому возможность того, что он куда-то поедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью. Если бы мы знали, что на G20 будет принято какое-то решение, которое нам очень поможет, ну, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да – шанс того, что президент мог бы туда поехать, был", – сказал он, отвечая на вопрос, обсуждалась ли возможность поездки.