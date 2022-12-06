Зеленский посетил раненых военных в Харьковской области

Зеленский вручил им награды.

"Большая честь быть сегодня с вами. Благодарю вас за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Желаю вам скорейшего выздоровления", – сказал он.

Президент также встретился с военными медиками и вручил им награды. Главу государства проинформировали, в частности, о высоких показателях реанимации военных, находившихся в состоянии клинической смерти.

Зеленский сегодня также посещал Донецкую область.