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"6 декабря – день нашей благодарности. Навсегда". Зеленский записал обращение в Мариинском дворце, в присутствии военнослужащих, прибывших с фронта

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Зеленский: Наше государство и история заслуживают наконец-то одержать победу
Зеленский: Наше государство и история заслуживают наконец-то одержать победу
Фото: president.gov.ua

6 декабря президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение в Мариинском дворце, в присутствии украинских военнослужащих. Видео опубликовали в YouTube Офиса президента.

По словам Зеленского, во время записи видео в Мариинском дворце были украинские генералы, офицеры, сержанты и солдаты – "наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, только что прибывших с фронта и вновь возвращающихся на передовую". 

Зеленский поблагодарил защитников и их родителей, напомнил, что сегодня навестил военнослужащих в Славянске Донецкой области, где поблагодарил героев, которые воюют с оккупантами на "самых опасных и ответственных направлениях" – сватовском, бахмутском, авдеевском и других в Донецкой и Луганской областях. Также президент сегодня посетил госпиталь в Харьковской области, там он благодарил врачей, которые оказывают помощь раненым. 

"Сегодня – день нашей благодарности. Именно такой смысл у 6 декабря – и это навсегда. Теперь только так наши люди будут отмечать День Вооруженных сил Украины – словами благодарности, чувством благодарности, слезами благодарности. Я уверен, миллионы раз сегодня в Украине прозвучало или просто подумалось именно так: "Спасибо". Спасибо воинам нашей армии и всем формированиям сил обороны Украины. Спасибо родителям наших воинов, которые воспитали действительно победителей. Именно так – победителей. Спасибо всем врачам и медицинским сестричкам, которые спасают раненых героев", – подчеркнул Зеленский. 

Он выразил благодарность всем, кто укрепляет оборону и обеспечивает украинских воинов всем необходимым.

"Когда в государстве День Вооруженных сил по своему смыслу праздник благодарности, такое государство, я уверен, невозможно преодолеть и невозможно сломать. И сегодня мы все это видим и еще раз увидели", – добавил президент.

Также он и присутствующие почтили минутой молчания память тех, кто погиб, защищая Украину. 

"Я желаю всем вам одного – победы! Всем нам. Вы заслуживаете! Весь наш народ заслуживает. Все наши родители, наши дети заслуживают. Наше государство и история заслуживают наконец-то одержать победу", – резюмировал Зеленский. 

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

День ВСУ отмечается 6 декабря с 1993 года. В этом году он проходит на фоне полномасштабного российского вторжения. В Воздушных силах ВСУ предупредили, что российские военные могут повторить ракетный удар по Украине в этот день

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Вооруженные силы Украины, Сватово, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, обращение
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