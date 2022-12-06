"Несколько масштабных атак – и они выйдут в полный ноль". Буданов заявил, что запасы высокоточных ракет в РФ достигли критического минимума

Буданов заявил, что восполнить свой ракетный запас Россия не в состоянии Фото: gur.gov.ua

Глава ГУР МО отметил, что Россия уже несколько месяцев как столкнулась с нехваткой ракетно-артиллерийского вооружения. Он подчеркнул, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты.

"На самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к концу. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации", – заявил. Буданов.

По его словам, Россия производит новые ракеты, но производство "мизерное" и не способно перекрыть потребности оккупантов, так как расходуют ракет они гораздо больше.

"Если говорить о конкретных цифрах и объемах, недавно министр обороны [Украины Алексей Резников] обнародовал эту информацию. Реально у них осталось [ракет] еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено, производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения", – заверил Буданов.

По словам руководителя украинской военной разведки,, сроки следующей массированной ракетной атаки зависят от желания россиян и от технических и регламентных работ по обслуживанию вооружения оккупантов.

22 ноября Резников обнародовал актуальные данные о количестве ракет, в том числе высокоточных, оставшихся у страны-агрессора.