Ротару отреагировала на успехи ВСУ

Ротару в посте использовала фон цветов украинского флага: голубой и желтый.

"Наша безграничная благодарность!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов.

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины", – добавила певица.

7 августа, в свой день рождения, Ротару призвала подписчиков поддержать жен и детей военнослужащих.

На утро 6 декабря за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов и нанесли 23 удара по районам скопления сил противника.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.