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06 декабря, 2022
 
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Ротару отреагировала на успехи ВСУ

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Ротару: Наша безграничная благодарность!
Ротару: Наша безграничная благодарность!
Фото: Sofia Rotaru / сердце ты мое / you are my heart / Facebook

75-летняя украинская певица София Ротару 6 декабря в Stories Instagram опубликовала пост благодарности ВСУ.

Ротару в посте использовала фон цветов украинского флага: голубой и желтый.

"Наша безграничная благодарность!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Скриншот: sofiarotaru.official / Instagram
Скриншот: sofiarotaru.official / Instagram

Контекст:

Ротару после 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов. 

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины", – добавила певица. 

7 августа, в свой день рождения, Ротару призвала подписчиков поддержать жен и детей военнослужащих.

На утро 6 декабря за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов и нанесли 23 удара по районам скопления сил противника.

В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.

Теги: Россия, Украина, София Ротару, война, война России против Украины, ракеты, певица
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