28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ

Анонс интервью Евдокименко также разместил на своей странице в Instagram 1 декабря. Он отметил, что общался с журналистами после премьеры своего сингла Sweet Dreams.

Евдокименко назвал этот год "самым сложным в своей жизни, но также и самым преобразующим". Внук Ротару добавил, что это также был "поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины", и выразил соболезнования "всем семьям, которые потеряли своих близких в разгар этой войны".

Евдокименко признался, что "с началом войны был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". Артист отметил, что "уже более шести месяцев живет жизнью настоящего кочевника".

Он не уточнил, в какой именно стране сейчас находится и как именно выехал из Украины.