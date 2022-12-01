Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину

Квинта отметил, что Ротару является единственной украинской певицей, которая поздравила его с днем рождения в этом году.

"У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Есть люди, которые себя распыляют на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее. София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я. Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи, – заявил Квинта. – София Михайловна такая же. Ее непубличность… А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я".

В июле 2022 года украинская ведущая Наталья Мосейчук призывала Ротару обратиться к своим российским коллегам с призывом потребовать от президента РФ Владимира Путина прекратить войну.