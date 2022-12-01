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01 декабря, 2022
 
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Украинский композитор высказался о Ротару, которая избегает публичности после нападения РФ на Украину

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7 августа Ротару сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных
7 августа Ротару сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных
Фото: sofiarotaru.official / Instagram

Украинский композитор Руслан Квинта в интервью, которое 30 ноября опубликовано на сайте "КП в Украине", прокомментировал позицию украинской певицы Софии Ротару, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает публичности.

Квинта отметил, что Ротару является единственной украинской певицей, которая поздравила его с днем рождения в этом году.

"У нее, как и у меня, есть с кем общаться. Есть люди, которые себя распыляют на разные пиар-истории, хайп на этом ловят, хейтят и так далее. София Михайловна очень скромный человек, такой, как и я. Она не любит давать интервью, и я тоже не люблю это делать, не любит сниматься в программах, я – тоже. Мы похожи, – заявил Квинта. – София Михайловна такая же. Ее непубличность… А что она должна говорить? Она говорит музыкой и песнями, как и я".

В июле 2022 года украинская ведущая Наталья Мосейчук призывала Ротару обратиться к своим российским коллегам с призывом потребовать от президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Контекст:

Ротару родилась в 1947 году в Украине.

После 2014 года выступала в РФ и принимала участие в съемках российских шоу, в том числе для пропагандистских каналов. 

28 февраля, на пятый день войны, Ротару опубликовала в Instagram фото украинского флага, сообщив, что на тот момент находилась в Киеве. "Свобода стоит дорого, это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины?" – добавила она.

7 августа певица сообщила в Instagram, что помогает семьям украинских военных.

Теги: София Ротару, война России против Украины, композитор, Руслан Квинта
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