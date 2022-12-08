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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Судебный процесс по иску "Ощадбанка" длился более шести лет. Это первая победа госкомпании в судах против РФ по поводу захваченного в Крыму

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Зеленский: Более шести лет борьбы, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины
Зеленский: Более шести лет борьбы, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины
Фото: president.gov.ua

Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний, и первая победа в суде по такому иску уже достигнута, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении 7 декабря, опубликованном Офисом президента.

"Есть сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского "Ощадбанка" с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти $1,5 млрд", – сказал Зеленский. 

Он напомнил, что этот судебный процесс длился еще с 2015 года.

"Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний. Это первая победа государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму, и я благодарю каждого и каждую, кто обеспечил этот результат", – сказал президент.

Он также сообщил, что сегодня представители ОП и правительства приняли участие в конференции в США, посвященной созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Сейчас тоже не все в мире соглашаются, что этот трибунал сработает. Но что бы ни говорили – мы будем делать свое и обязательно добьемся результата для Украины и украинцев", – заявил Зеленский. 

Контекст:

"Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года обладал крупнейшей банковской сетью в Крыму, над которой после аннексии полностью потерял контроль. "В один день отделения "Ощадбанка" превратились в отделения банка РНКБ... И наличные, и то, что было в хранилищах, и кредиты – все экспроприировано так называемыми властями Крыма и подконтрольными им банковскими структурами", – рассказывал в интервью "Радио НВ" экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

В 2015 году "Ощадбанк" потребовал у России выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. В январе 2016 года банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов "Ощадбанка" в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в "Ощадбанке" говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд и таким образом вынес первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму. В Минюсте Украины говорили, что это решение может быть прецедентом лишь на территории Франции.

"Ощадбанк" оспорил этот вердикт в Кассационном суде Франции.

Теги: Крым, Франция, банки, захват, аннексия, Ощадбанк, Владимир Зеленский, война России против Украины, апелляция, апелляционный суд, трибунал, активы, выплаты, суд, компенсация
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