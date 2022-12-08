Зеленский: Судебный процесс по иску "Ощадбанка" длился более шести лет. Это первая победа госкомпании в судах против РФ по поводу захваченного в Крыму

Зеленский: Более шести лет борьбы, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины Фото: president.gov.ua

"Есть сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского "Ощадбанка" с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти $1,5 млрд", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что этот судебный процесс длился еще с 2015 года.

"Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. Россия будет отвечать за все украденные активы Украинского государства и компаний. Это первая победа государственной компании в судах против России по поводу захваченного в Крыму, и я благодарю каждого и каждую, кто обеспечил этот результат", – сказал президент.

Он также сообщил, что сегодня представители ОП и правительства приняли участие в конференции в США, посвященной созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Сейчас тоже не все в мире соглашаются, что этот трибунал сработает. Но что бы ни говорили – мы будем делать свое и обязательно добьемся результата для Украины и украинцев", – заявил Зеленский.