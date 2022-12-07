Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в пользу "Ощадбанка" за Крым

По ее словам, Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации (около $100 тыс. ежедневно).

"Чтобы вы понимали масштабы сделанного – объем искового заявления "Ощадбанка" против России со всеми приложениями составлял более 30 тыс. листов. Еще раз: 30 тыс. страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций "Ощадбанка", которые находились в Крыму. 76 кг в шести коробках. И каждая страница обосновывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что "Ощадбанк" имеет право на справедливую компенсацию", – отметила Мудра.

Контекст:

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года обладал крупнейшей банковской сетью в Крыму, над которой после аннексии полностью потерял контроль. "В один день отделения "Ощадбанка" превратились в отделения банка РНКБ с нашими же сотрудниками, нашей техникой, нашими помещениями – просто в другой банк... И наличные, и то, что было в хранилищах, и кредиты – все экспроприировано так называемыми властями Крыма и подконтрольными им банковскими структурами", – рассказывал в интервью "Радио НВ" экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

О претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму "Ощадбанк" сообщил России еще в 2015 году и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов "Ощадбанка" в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в "Ощадбанке" говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс.

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд и таким образом вынес первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму. В Минюсте Украины говорили, что это решение может быть прецедентом лишь на территории Франции.

"Ощадбанк" оспорил этот вердикт в Кассационном суде Франции.