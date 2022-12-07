ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в пользу "Ощадбанка" за Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Объем иска "Ощадбанка" против России составлял более 30 тыс. листов и около 76 кг, отметили в Минюсте
Объем иска "Ощадбанка" против России составлял более 30 тыс. листов и около 76 кг, отметили в Минюсте
Фото: Ощадбанк / Facebook

Верховный суд Франции оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в пользу украинского государственного "Ощадбанка" за потерю банком активов из-за аннексии Крыма. Об этом сообщила в Facebook замминистра юстиции Украины Ирина Мудра.

По ее словам, Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного арбитража о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" $1,1 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации (около $100 тыс. ежедневно).

"Чтобы вы понимали масштабы сделанного – объем искового заявления "Ощадбанка" против России со всеми приложениями составлял более 30 тыс. листов. Еще раз: 30 тыс. страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций "Ощадбанка", которые находились в Крыму. 76 кг в шести коробках. И каждая страница обосновывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что "Ощадбанк" имеет право на справедливую компенсацию", – отметила Мудра. 

https://www.facebook.com/iryna.mudra.7/posts/pfbid023y4rf2w7ezNaPpubmm5qi52PjhSsvBZYnXM5G5upLXiZ4aPKJ59j8PFmqc3H2UPkl

Контекст:

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. 

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года обладал крупнейшей банковской сетью в Крыму, над которой после аннексии полностью потерял контроль. "В один день отделения "Ощадбанка" превратились в отделения банка РНКБ с нашими же сотрудниками, нашей техникой, нашими помещениями – просто в другой банк... И наличные, и то, что было в хранилищах, и кредиты – все экспроприировано так называемыми властями Крыма и подконтрольными им банковскими структурами", – рассказывал в интервью "Радио НВ" экс-глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

О претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму "Ощадбанк" сообщил России еще в 2015 году и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов "Ощадбанка" в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в "Ощадбанке" говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд и таким образом вынес первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму. В Минюсте Украины говорили, что это решение может быть прецедентом лишь на территории Франции.

"Ощадбанк" оспорил этот вердикт в Кассационном суде Франции. 

Теги: Крым, Франция, инвестиции, Министерство юстиции, аннексия, Ощадбанк, убытки, апелляция, апелляционный суд, выплаты, суд, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (310680)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (159674)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (80534)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (70731)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (51634)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (47515)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (45797)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео (35283)
 
 
 
 