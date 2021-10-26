"Ощадбанк" оспорил вердикт суда в Париже, отменяющий решение арбитража о выплате Россией $1,3 млрд за активы в Крыму

В "Ощадбанке" обещали использовать все имеющиеся возможности для победы в этом деле Фото: epravda.com.ua

В банке напомнили, что убытки, о которых идет речь, нанесены вследствие противоправного завладения инвестициями "Ощадбанка" в оккупированном Крыму.

"Ощадбанк" уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации "Ощадбанку" значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны Российской Федерации", – говорится в позиции финучреждения.

Глава правления банка Сергей Наумов пообещал, что, несмотря на сложный процесс и беспрецедентный характер этого дела, "Ощадбанк" будет использовать все имеющиеся возможности для удовлетворения своих требований.