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"Ощадбанк" оспорил вердикт суда в Париже, отменяющий решение арбитража о выплате Россией $1,3 млрд за активы в Крыму

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В "Ощадбанке" обещали использовать все имеющиеся возможности для победы в этом деле
В "Ощадбанке" обещали использовать все имеющиеся возможности для победы в этом деле
Фото: epravda.com.ua

"Ощадбанк" подал в Кассационный суд Франции заявление об апелляционном оспаривании решения Апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу касательно возмещения украинскому банку $1,3 млрд убытков от временной оккупации Крыма. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В банке напомнили, что убытки, о которых идет речь, нанесены вследствие противоправного завладения инвестициями "Ощадбанка" в оккупированном Крыму.

"Ощадбанк" уверен, что Кассационный суд Франции признает и исправит очевидные ошибки и пробелы в решении Апелляционного суда Парижа. Тем самым он возобновит действие арбитражного решения против Российской Федерации, в котором говорится о компенсации "Ощадбанку" значительных потерь, возникших из-за недопустимых действий и пренебрежения законами со стороны Российской Федерации", – говорится в позиции финучреждения.

Глава правления банка Сергей Наумов пообещал, что, несмотря на сложный процесс и беспрецедентный характер этого дела, "Ощадбанк" будет использовать все имеющиеся возможности для удовлетворения своих требований.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Ощадбанк" по состоянию на март 2014 года обладал крупнейшей банковской сетью в Крыму, над которой после аннексии полностью потерял контроль. "В один день отделения "Ощадбанка" превратились в отделения банка РНКБ с нашими же сотрудниками, нашей техникой, нашими помещениями – просто в другой банк... И наличные, и то, что было в хранилищах, и кредиты – все экспроприировано так называемыми властями Крыма и подконтрольными им банковскими структурами", – рассказал в интервью "Радио НВ" предыдущий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный.

О претензиях в связи с незаконным пользованием инвестициями финучреждения в оккупированном Крыму "Ощадбанк" сообщил России еще в 2015 году и потребовал выплатить компенсацию, которая включает стоимость потери активов, бизнеса и проценты. В январе 2016 года украинский банк инициировал арбитражное разбирательство. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже признал Россию виновной в захвате активов "Ощадбанка" в Крыму и обязал ее возместить убытки на сумму $1,3 млрд. Тогда же в "Ощадбанке" говорили, что в случае невыполнения Россией решения Арбитражного суда сумма долга будет ежедневно увеличиваться примерно на $97 тыс

В августе 2019 года министерство юстиции РФ оспорило решение Арбитражного суда в Париже. В октябре Парижский апелляционный суд отклонил апелляцию.

Апелляционный суд Парижа 30 марта 2021 года поддержал позицию министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску на $1,3 млрд и таким образом вынес первое решение зарубежного суда в пользу России по многочисленным искам украинских компаний против РФ об активах в Крыму. В Минюсте Украины говорили, что это решение может быть прецедентом лишь на территории Франции.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. 

Теги: Крым, Франция, оккупация, аннексия, Ощадбанк, убытки, апелляционный суд, активы, Сергей Наумов
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