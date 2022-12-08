"Лидер может быть влиятельным, только представляя общую цель своего народа". Зеленский поблагодарил Politico за признание самым влиятельным человеком Европы

Зеленский: Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире Фото: ЕРА

"Благодарен изданию Politico Europe за отличие для украинцев. Именно для украинцев – потому что лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного себя, а общую волю, общую мечту, общую цель своего народа. Так мы живем в Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинцы стали крепкими благодаря тому, что максимально объединены.

"Мы сосредоточены на защите нашей независимости – поэтому нам столько удается. Мы оказались перед угрозой потерять все – и потому нашли силу стать номером один. И для меня честь – представлять всех украинцев и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но – уже в мире", – резюмировал глава государства.