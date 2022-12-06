Никифоров анонсировал большую пресс-конференцию Зеленского

Никифоров: Если мы организовываем классическую пресс-конференцию, это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место проведения. А таких мест – попробуй найди Фото: president.gov.uа

Никифорова спросили, будет итоговая пресс-конференция в этом году или в начале 2023-го.

"Конечно, будет. Но пока каких-то конкретных планов нет. Есть очень много вопросов по безопасности. Если мы организовываем классическую пресс-конференцию с открытой аккредитацией, это автоматически означает, что должно быть абсолютно безопасное место ее проведения – как тогда в метро. А таких мест – попробуй найди. Их, по сути, нет. Кроме шуток, сейчас безопасность – это одно из главных условий", – ответил он.

Предыдущую большую пресс-конференцию Зеленский проводил 23 апреля в киевском метрополитене. Никифоров тогда объяснял журналистам, что эту локацию выбрали в том числе из-за того, что метро выполняет роль бомбоубежища, пишет УНИАН.