Зеленский: Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка

Экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития, считает Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 26 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины

"Мы заинтересованы в развитии качественных разноплановых отношений со странами африканского континента. Обсудили возможность организации саммита Украина – Африка в нашей стране. Украинский потенциал в аграрном производстве, машиностроительной промышленности, энергетике, IT-сфере и других секторах экономики может стать основой взаимовыгодного партнерства со странами [Экономического сообщества стран Западной Африки] ECOWAS", – отметил Зеленский.

По мнению президента, "экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития".

Эмбало прибыл с визитом в Украину 26 октября. Президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметил Зеленский.