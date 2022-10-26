Зеленский: Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка

Об этом 26 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины
"Мы заинтересованы в развитии качественных разноплановых отношений со странами африканского континента. Обсудили возможность организации саммита Украина – Африка в нашей стране. Украинский потенциал в аграрном производстве, машиностроительной промышленности, энергетике, IT-сфере и других секторах экономики может стать основой взаимовыгодного партнерства со странами [Экономического сообщества стран Западной Африки] ECOWAS", – отметил Зеленский.
По мнению президента, "экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития".
Эмбало прибыл с визитом в Украину 26 октября. Президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметил Зеленский.
20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. 4 августа Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало. 5 августа он в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже впервые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, а 16 августа – впервые в истории отношений с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.