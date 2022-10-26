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Зеленский: Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка

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Экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития, считает Зеленский
Экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина хочет организовать саммит со странами африканского континента.

Об этом 26 октября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины

"Мы заинтересованы в развитии качественных разноплановых отношений со странами африканского континента. Обсудили возможность организации саммита Украина – Африка в нашей стране. Украинский потенциал в аграрном производстве, машиностроительной промышленности, энергетике, IT-сфере и других секторах экономики может стать основой взаимовыгодного партнерства со странами [Экономического сообщества стран Западной Африки] ECOWAS", – отметил Зеленский.

По мнению президента, "экономический и социальный рост в Африке будет одним из ключевых драйверов глобального развития".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/568080725087380/

Эмбало прибыл с визитом в Украину 26 октября. Президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметил Зеленский.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. 4 августа Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало. 5 августа он в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже впервые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, а 16 августа – впервые в истории отношений с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.

Теги: Украина, Африка, экономика, промышленность, переговоры, Владимир Зеленский, саммит, президент, пресс-конференция, визит, IT-сфера, Гвинея-Бисау, Умару Сисоку Эмбало
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