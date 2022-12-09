"Верить никому нельзя, только мне можно". Путин посоветовал не обращать внимания на жалобы мобилизованных оккупантов

Путина попросили прокомментировать информацию о продолжающихся проблемах со снабжением и медикаментами на фронте. По словам журналистки, задававшей вопрос, есть "противоречивые сообщения о снабжении армии" оккупантов. По ее словам, захватчики с передовой жалуются, в то время как, по официальным сообщениям, проблемы решены.

"Кому верить – отчетам министерства обороны [РФ] или бойцам с передовой?" – спросила журналистка.

"Верить никому нельзя, только мне можно верить", – ответил Путин.

Согласно расшифровке пресс-конференции на официальном сайте Кремля, Путин добавил, что "проблемы действительно были" и, судя по словам журналистки, "наверное, остаются".

"Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но, судя по тому, что вы сказали, – и я думаю, что вы правы, – проблемы еще далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые все-таки уже закрыты", – убеждает президент страны-агрессора.