"Верить никому нельзя, только мне можно". Путин посоветовал не обращать внимания на жалобы мобилизованных оккупантов

Путина попросили прокомментировать информацию о продолжающихся проблемах со снабжением и медикаментами на фронте. По словам журналистки, задававшей вопрос, есть "противоречивые сообщения о снабжении армии" оккупантов. По ее словам, захватчики с передовой жалуются, в то время как, по официальным сообщениям, проблемы решены.
"Кому верить – отчетам министерства обороны [РФ] или бойцам с передовой?" – спросила журналистка.
"Верить никому нельзя, только мне можно верить", – ответил Путин.
Согласно расшифровке пресс-конференции на официальном сайте Кремля, Путин добавил, что "проблемы действительно были" и, судя по словам журналистки, "наверное, остаются".
"Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему и перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией. Но, судя по тому, что вы сказали, – и я думаю, что вы правы, – проблемы еще далеко не решены. Но это вопрос времени. Самые острые все-таки уже закрыты", – убеждает президент страны-агрессора.
Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки и говорят о проблемах со снабжением.
Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.