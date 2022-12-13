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Белковский: Собчак – важная, органическая часть путинской элиты. Игнорировать связь с этой элитой, которая существовала с младенчества, она не может

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Собчак находится "в хороших, тесных отношениях с Владимиром Путиным много лет", сказал Белковский
Собчак находится "в хороших, тесных отношениях с Владимиром Путиным много лет", сказал Белковский
Фото: depositphotos.com

Российская журналистка Ксения Собчак длительное время находится в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом российский политолог Станислав Белковский рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Белковский, комментируя позицию Собчак относительно войны России против Украины, сказал, что она, "безусловно, человек путинской плеяды". 

Политолог не согласился со словами Гордона, что Собчак молчит и ничего не говорит о несправедливой войне. По мнению Белковского, "это не совсем так", из-за того, что на площадках ее Telegram- и YouTube-каналов давали и дают слово "людям, которые против войны и за независимость Украины". 

"В этом смысле Собчак делала немало для обеспечения свободы слова. Но мы погрешим против истины, если оторвем, вырвем Ксению Собчак из контекста. Она, безусловно, человек путинской плеяды. Она представитель этой элиты. Она в хороших, тесных отношениях с Владимиром Путиным много лет. И это нельзя [игнорировать]. Из песни слов не выкинешь. Конечно, это имеет существенное значение для нее лично, для ее карьеры и биографии. [...] Всякий человек является заложником своей биографии. Я – своей. Я фрик и маргинал. Поэтому в этом смысле позиция власти по отношению ко мне никогда меня не волновала, как и общественное мнение. [...] Но это я – фрик и маргинал. А Ксения Собчак – не фрик и не маргинал, а очень важная, органичная часть путинской элиты. И она, естественно, свою связь с этой элитой, которая существовала с младенчества, игнорировать не может", – заявил Белковский. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ксения Собчак – дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой. В 2018 году баллотировалась в президенты РФ, получила, согласно данным российского Центризбиркома, менее 2% поддержки избирателей

Собчак внесена в базу сайта "Миротворец" из-за посещения ею оккупированного Крыма (пресс-секретарь утверждала, что Собчак ездила на полуостров якобы для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года). 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году она публично назвала украинцев нацистами, а спустя время так же высказалась в адрес полка "Азов"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Ксения Собчак, Станислав Белковский, война России против Украины
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