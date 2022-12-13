Белковский: Собчак – важная, органическая часть путинской элиты. Игнорировать связь с этой элитой, которая существовала с младенчества, она не может

Белковский, комментируя позицию Собчак относительно войны России против Украины, сказал, что она, "безусловно, человек путинской плеяды".

Политолог не согласился со словами Гордона, что Собчак молчит и ничего не говорит о несправедливой войне. По мнению Белковского, "это не совсем так", из-за того, что на площадках ее Telegram- и YouTube-каналов давали и дают слово "людям, которые против войны и за независимость Украины".

"В этом смысле Собчак делала немало для обеспечения свободы слова. Но мы погрешим против истины, если оторвем, вырвем Ксению Собчак из контекста. Она, безусловно, человек путинской плеяды. Она представитель этой элиты. Она в хороших, тесных отношениях с Владимиром Путиным много лет. И это нельзя [игнорировать]. Из песни слов не выкинешь. Конечно, это имеет существенное значение для нее лично, для ее карьеры и биографии. [...] Всякий человек является заложником своей биографии. Я – своей. Я фрик и маргинал. Поэтому в этом смысле позиция власти по отношению ко мне никогда меня не волновала, как и общественное мнение. [...] Но это я – фрик и маргинал. А Ксения Собчак – не фрик и не маргинал, а очень важная, органичная часть путинской элиты. И она, естественно, свою связь с этой элитой, которая существовала с младенчества, игнорировать не может", – заявил Белковский.

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